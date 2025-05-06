Шольца торжественно провели с должности канцлера ФРГ: он напоследок обратился к немцам

Вечером 5 мая в Федеральном министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов Олафа Шольца с должности канцлера. На мероприятии отметили, что Шольц за время своей каденции принял много необходимых, важных и правильных решений. Именно за время его канцлерства Германия стала "крупнейшим европейским спонсором Украины".

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С речью выступил министр обороны Борис Писториус. Его цитирует "Укринформ".

Писториус рассказал о политической карьере своего однопартийца и его работе на посту главы правительства. Министр напомнил, что всего через три месяца после начала работы кабинета Шольца российский диктатор Владимир Путин положил конец планам, которые ставила перед собой новая команда.

"Путин начал свою агрессию против Украины. Вы пытались отговорить его буквально до последней минуты, но, к сожалению, без успеха", – обратился Писториус к Шольцу.

Через три дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Олаф Шольц выступил перед парламентом и мировой общественностью, провозгласив "смену времен", смену парадигмы в немецкой политике безопасности и обороны.

Писториус подчеркнул, что Шольц имел смелость и решимость заявить, что война вернулась в Европу и Германия должна взять на себя ответственность в этой ситуации и переосмыслить свою роль.

Министр обороны Германии назвал Олафа Шольца "канцлером переломного момента".

"За это время Германия стала крупнейшим европейским спонсором Украины. Под вашим руководством, уважаемый Олаф, зависимость от импорта российского газа была преодолена за очень короткое время, а экономические последствия для нашей экономики были смягчены. С предложением о специальном фонде в размере 100 млрд евро вы заложили основу для более эффективной работы Бундесвера. Многое было бы невозможно сделать без вашей поддержки наших вооруженных сил", – заявил глава Минобороны ФРГ.

Писториус подчеркнул, что у Шольца не хватило ни мужества, ни воли принимать порой болезненные, но такие необходимые и правильные решения.

С речью также выступил и сам Олаф Шольц. Он отметил, что демократические страны, такие как Германия, отличает от автократий во всем мире то, что должности всегда занимаются только временно. По его словам, смена правительства "является выражением демократической нормальности", и смена власти в ФРГ на днях происходила цивилизованно, коллегиально и достойно.

Шольц призвал ценить и защищать демократию, подчеркнув, что Германия сильна, когда она едина.

Как сообщал OBOZ.UA:

5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Олафом Шольцом, который покидает пост федерального канцлера Германии. Зеленский поблагодарил Шольца за ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет полномасштабной войны и за его личные усилия.

Накануне лидеры ХДС/ХСС и СДПГ официально подписали коалиционное соглашение "Ответственность за Германию". Пятая в истории страны "черно-красная" коалиция была сформирована через 10 недель после федеральных выборов.

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