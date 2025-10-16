Сенат США уже в девятый раз отклонил законопроект о финансировании правительства: какими будут последствия шатдауна

В среду, 15 октября, американские сенаторы в девятый раз отклонили принятый Палатой представителей США законопроект о временных расходах правительства. Это продлило шатдаун, который на тот момент продолжался уже 15 суток.

"Тупиковая ситуация усугубляется", – заявило издание The Hill. Сенаторам нужно было собрать 60 голосов, чтобы утвердить предложение, которое обеспечит финансирование до конца ноября. Однако за проголосовал только 51 человек, а еще 44 выступили против.

Итоги не изменились по сравнению с предыдущей сессией. Республиканцы голосовали за (за исключением единственного – Рэнда Пола от штата Кентукки). Сенаторы Кэтрин Кортес Масто (демократ от Невады), Джон Феттерман (демократ от Пенсильвании) и Ангус Кинг (штат Мэн) присоединились к республиканцам, но этого не хватило.

Почему политики не могут найти консенсуса

Демократы продолжают настаивать на необходимости урегулирования вопроса об истекающих расширенных субсидиях на здравоохранение к концу месяца. Лидеры Республиканской партии утверждают, что будут вести переговоры об этом только после возобновления работы правительства. При этом обе стороны признают, что позиции друг друга никак не изменились.

Республиканская партия утверждает, что виноваты их оппоненты. "Демократы не демонстрируют никаких признаков того, что они готовы положить этому конец. Нет, демократы укрепились. А все эти американцы, живущие в неопределенности? Что ж, им придётся подождать, пока крайне левые демократы не успокоятся", – возмущался в своем выступлении лидер большинства в сенате Джон Тьюн (республиканец от Южной Дакоты).

Последствия шатдауна для США

Представитель Министерства финансов предупреждал, что двухнедельная приостановка работы федерального правительства может обойтись экономике Соединенных Штатов в 15 миллиардов долларов в неделю из-за потери производства. Эта оценка основана на докладе Совета экономических консультантов Белого дома, передает Reuters.

Ранее глава Минфина Скотт Бессент говорил, что шатдаун начинает "сказываться на экономике США".

Волна инвестиций, в том числе в искусственный интеллект, носит устойчивый характер и только начинается, однако приостановка работы федерального правительства становится все большим препятствием, утверждал он.

"Существовал неудовлетворенный спрос, но затем президент [Дональд] Трамп своей политикой спровоцировал этот бум. Единственное, что нас здесь замедляет, – это приостановка работы правительства", – говорил Бессент.

