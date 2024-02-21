Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ) объявил о задержании группы украинских диверсантов в Лельчицком районе Гомельской области, пересекших государственную границу со стороны Украины. Согласно сообщению КГБ, группа, включавшая граждан Украины и Беларуси, проникла через границу ночью 15 февраля. В ходе спецоперации некоторых из подозреваемых задержали, при них были обнаружены взрывные устройства и другие средства поражения. Власти ввели режим контртеррористической операции (КТО) в этом районе, а президент Александр Лукашенко заявил, что целью диверсантов было совершение террористических актов против России и Беларуси.

Однако, судя по всему, введение режима КТО связано с определенной политической подоплекой, характерной для стратегии самопровозглашенного президента Беларуси. Высказанные Лукашенком обвинения кажутся попыткой провокации Украины и вызова реакции ее правительства. Введение КТО, вероятно, указывает на желание ослабить оборону Украины, вызвать панику и заставить военное руководство страны укрепить границу, перебросив основные подразделения с востока. Полковник ВСУ в отставке и военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию в Беларуси, связав её с боевыми действиями в украинской Авдеевке. Он заявил, что россияне делают всё возможное, чтобы растянуть украинских военнослужащих по линии фронта, даже привлекая при этом своих самых преданных союзников – Беларусь, имитируя активную военную деятельность в приграничных территориях.

Эта ситуация также приходит в критический момент перед парламентскими выборами в Беларуси. Введение режима КТО может быть использовано Лукашенко как возможность продемонстрировать свою решительность и способность контролировать ситуацию, укрепляя свое политическое положение в условиях внутренней нестабильности. Задержание диверсантов, скорее всего, будет включено в предвыборную стратегию для создания образа президента, способного обеспечить национальную безопасность и защищать страну от внешних угроз. Поднятие патриотического настроения и укрепление веры в безопасность могут быть использованы Лукашенко в свою пользу во время избирательной кампании, особенно в условиях угрозы возобновления массовых протестов и оппозиционной активности.

Тем не менее, стоит учитывать и вариант, что Лукашенко может использовать эту ситуацию, как способ отказать России в помощи, накачке её оружием и функционировании своей страны как перманентно работающего завода, снабжающего корыстливого соседа, ссылаясь на внутренние угрозы, чтобы хоть на время приостановить зависимость от России и углубление российского влияния в своей стране.

Несмотря на неясные и мутные намерения белорусских властей, ясно, что любая демонстрация военной активности и истории Лукашенко имеют веские основания. Население собственной страны, как и соседнее государство может служить живим щитом чтобы удовлетворить свои собственные интересы, будь то предвыборные драмы или маневры в контексте отношений с Россией.