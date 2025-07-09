Russia Today финансировала портал исламизма в Берлине: какие доказательства собрали в Германии

Германия обвинила Россию в тайной поддержке антиизраильского интернет-портала Red, который базировался в Берлине и открыто симпатизировал исламистским группировкам. Спецслужбы ФРГ выяснили, что этот ресурс получал финансовую и кадровую помощь от российского пропагандистского медиахолдинга Russia Today.

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Об этом пишет DW. Отмечается, что ранее о работе портала и его связи с Москвой Германию предупреждали Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. В мае 2025 года Red объявил о закрытии, но продолжал работать в Telegram и социальной сети Х.

На страничках ресурса публиковали интервью с представителями группировок ХАМАС, "Ансар Аллах" (йеменские хуситы), "Хезболла", "Палестинский исламский джихад", "Народный фронт освобождения Палестины", признанных террористическими в ЕС, США, Израиле и ряде других стран.

Авторы Red называли эти группировки "осью сопротивления", а нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года – "днем, когда Газа вырвалась из тюрьмы". Портал активно освещал пропалестинские акции немецких студентов, а по некоторым данным, и координировал их.

В министерстве иностранных дел Германии официально заявили, что Red связан с Россией и "намеренно используется страной для манипулирования информацией".

"Мы смогли определить это в рамках национального процесса атрибуции. Основой для этого стал всесторонний анализ, проведенный немецкими спецслужбами", – сказано в заявлении.

Позже в ведомстве пояснили, что "Red тесно связан в кадровом и финансовом плане с российским государственным СМИ и пропагандистским инструментом RT, что скрывается от пользователей".

Еще в сентябре 2024 года Госдеп США выпустил "Предупреждение для всего мира о глобальной тайной деятельности RT", где говорилось, что "в Германии RT тайно управляет берлинской англоязычной платформой Red", которая стала преемницей другого ресурса RT – Redfish.

В Red отрицали какие бы то ни было финансовые связи с Россией, заявляя, что их команда фрилансеров со всего мира работает на частные донаты. При этом портал принадлежал стамбульской медиакомпании AFA Medya. Россию в редакции назвали "империалистической державой" и заявили, что "отвергают всю их политику и военные действия".

Как сообщал OBOZ.UA, в Париже сорвали презентацию книги российской пропагандистки Ксении Федоровой. Автограф-сессия главного редактора французской редакции Russia Today должна была состояться на фестивале Festival du livre de Paris.

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