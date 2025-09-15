'Могут быть неожиданные повороты': командующий Сил обороны Финляндии предостерег относительно российско-беларуских учений 'Запад-2025'

Финляндия внимательно следит за ходом военных учений России и Беларуси "Запад-2025". Они могут сопровождаться "неожиданными поворотами".

Предупреждение об этом сделал генерал Янне Яаккола, командующий Оборонительными силами Финляндии. В понедельник, 15 сентября, он выступил на открытии Национальных курсов по обороне, передает Yle.

Совместные тренировки военнослужащих РФ и РБ на территории Беларуси организованы на фоне напряженной ситуации с безопасностью, вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши и Румынии, а также продолжающейся войны в Украине.

Яаккола считает, что агрессия Кремля может не завершиться на этом. "Война в Украине не является крупномасштабной стратегической операцией. У России есть ресурсы и для других целей", – сказал он.

Предыдущие учения "Запад" проводились четыре года назад, тогда в них также участвовали россияне и беларусы.

"Мы хорошо помним, как учения "Запад-2021" использовались в качестве основы для подготовки к войне в Украине: после завершения маневров части остались на полигонах", – подчеркнул финский генерал. Провокации на "Запад-2025" не исключены.

Российская Федерация, как заявил Яаккола, пытается дестабилизировать Запад, и в последние годы эта кампания усилилась.

Российские дроны на территории Польши и Румынии

Яаккола не стал высказывать мнение о том, были ли недавние инциденты с беспилотниками преднамеренными или случайными. Однако он сказал, что РФ может использовать подобные ситуации, чтобы посмотреть, как реагирует НАТО и насколько эффективна западная противовоздушная оборона.

Системы противодействия дронам необходимо срочно совершенствовать, а применять дорогое оружие для уничтожения дешевых БПЛА экономически нецелесообразно, отметил генерал.

Как проходят учения "Запад-2025"

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Датой окончания маневров называют 16 сентября, настаивая, что тренировки являются "оборонительными".

Основное место проведения – территория РБ (три полигона и несколько районов Витебской, Минской и Гродненской областей), однако задействованы также военные базы РФ, в том числе в Калининградской области. Учебные маневры там отработал Балтийский флот страны-агрессора.

В Минске заявляли, что численность задействованных войск составляет около 7 тыс. человек: 6 тыс. военнослужащих Республики Беларусь и около 1 тыс. военнослужащих Российской Федерации.

На учениях присутствовали наблюдатели из 23 стран. Из них трое – из стран НАТО, в том числе из Соединенных Штатов Америки.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин хвастался, что военные отрабатывали "новые элементы", в том числе испытанные российскими оккупационными войсками в ее войне против Украины.

"Новое все, особенно формы и способы тактических действий войск. У нас есть хорошая возможность, помимо проведения собственного анализа, еще и получать опыт от наших российских коллег, которым они активно делятся. Если взять оперативный, стратегический уровни, скажу так: нам удалось в систему проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Также мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им", – заявил Хренин 15 сентября.

15 сентября 2025 года, награждение наиболее отличившихся участников учений "Запад-2025":

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 14 сентября российских военнослужащих на территории Беларуси было недостаточно, чтобы осуществить новое полномасштабное наступление. Однако на учениях РФ и РБ "Запад-2025" нельзя исключать провокаций, как это было недавно с развертыванием ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области государства-агрессора, отмечали в Государственной пограничной службе Украины.

