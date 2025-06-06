Россия разжигает региональное напряжение посредством замороженных конфликтов в Грузии, Приднестровье и на Южном Кавказе: в ГУР раскрыли подробности

Россия продолжает разжигать напряжение из-за замороженных конфликтов в Грузии, Молдове и на Южном Кавказе. Российские спецслужбы для этого пользуются всем спектром гибридных методов воздействия: осуществляют кибератаки, распространяют дезинформацию и направляют усилия на подрыв демократических институтов.

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На этом фоне усилия Главного управления разведки Министерства обороны Украины по ослаблению российского влияния в Черном море приобретают особое значение для утверждения безопасности всего региона. Об этом в ходе круглого стола "Балто-Черноморско-Каспийский регион: факторы безопасности и стабильности" заявил экс-заместитель начальника ГУР МОУ, генерал-майор Илья Павленко.

"Главное управление разведки принимает активные меры для ослабления российского влияния в Черном море. Освобождение острова Змеиный и так называемых "вышек Бойко" – пазлы целостного процесса реализации Черноморской доктрины, которая отстаивает утверждение безопасной среды всего Черноморского региона", – убежден Павленко.

Он отметил, что благодаря проведенным Украиной операциям удалось постепенно вытеснить Черноморский флот РФ из западной части моря. А это позволило создать безопасный зерновой коридор и обеспечить экспорт, несмотря на противодействие агрессора.

И весомую роль в ослаблении российского влияния в Черном море сыграл беспилотный флот ГУР. По словам Павленко, именно военная разведка Украины первой в мире реализовала концепцию применения роя морских дронов в боевых условиях.

"Цель остается неизменной – полная демилитаризация черноморского бассейна от российского присутствия и формирование стабильной архитектуры безопасности в регионе", - подчеркнул бывший заместитель начальника ГУР.

Напомним, ранее стало известно, что ГУР получило доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации. Речь идет о конструкторском бюро "Туполев", которое является ведущей российской компанией по производству авиатехники.

По итогам операции украинская разведка получила важную информацию стратегического уровня. В частности, речь идет о служебной переписке руководства компании, личных данных персонала конструкторского бюро, адресах проживания, резюме инженеров и конструкторов, служебных данных о закупках, протоколах закрытых заседаний и т.д.

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