РФ наращивает масштаб пропаганды в Африке: в ГУР раскрыли новые данные

Страна-агрессор Россия наращивает влияние на информационное пространство Африканского континента. Для продвижения кремлевских нарративов россияне активно используют ресурсы своих государственных СМИ.

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Среди них – пропагандистские агентство ТАСС и телеканал RT (Russia Today). Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

По установленным данным, на сегодня вещание прокремлевских медиа ведется более чем в 40 странах Африки на шести языках. С июня 2025 года контент начали переводить на португальский для рынков Мозамбика и Анголы. До конца года планируется запуск вещания на амхарском для аудитории в Эфиопии.

"Российская пропаганда – это угроза глобального уровня, которая работает для одной цели – территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора", – прокомментировал действия Москвы представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Отмечается, что присутствие российского канала RT на континенте активно растет: всего за два года количество африканских телеканалов-партнеров увеличилось с 30 до 60.

Параллельно RT внедряет так называемые образовательные программы для местных журналистов: в 2024 году подготовку по российским стандартам прошли более тысячи медийщиков. С июня 2025 года началось очное обучение в Аддис-Абебе.

Аналогичные программы планируют масштабировать и на другие страны. Для этого в РФ уже начали подбор кадров, которые будут возглавлять "корреспондентские пункты" и одновременно координировать образовательные центры.

По данным украинской разведки, свои сети в Африке также активно развивает агентство ТАСС. В планах – открытие корреспондентских бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, Конго и других африканских странах. Подбор персонала для этих структур происходит под контролем российской ФСБ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Германия обвинила Россию в тайной поддержке антиизраильского интернет-портала Red, который базировался в Берлине и открыто симпатизировал исламистским группировкам. Спецслужбы ФРГ выяснили, что этот ресурс получал финансовую и кадровую помощь от российского пропагандистского медиахолдинга RT.

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