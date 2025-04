Проблемы "Боинга"

Видео дня

В 2025–27 годах Китай планировал приобрести 187 лайнеров "Боинг" – он является главным покупателем испытывающей немалые проблемы компании. Трамп своей безрассудной (самой тупой в истории называют ее ведущие экономисты) тарифной войной похоронил эти планы – Китай отказался от закупок, и "Боинг" вынужден возвращать только что прилетевшие туда самолеты.

Но проблемы "Боинга" не ограничатся Китаем – в сети популярна схема самолета этой компании, на которой показаны страны-изготовители его частей и узлов: помимо США это Канада, Австралия, Япония (крылья и часть фюзеляжа), Корея и компании Европы. В торговле со всеми этими странами Трамп создал хаос, неразбериху и непредсказуемость, что не может не отразиться на поставках для "Боинга" и на ценах его самолетов. А также на желании иных стран заказывать их.

Отразится торговая война с Китаем (16 апреля Белый дом пригрозил поднять тарифы на его продукцию до 245%) и на американских заводах самого "Боинга" и его поставщиков. А ведь эта компания крупнейший американский экспортер. И не только на производстве гражданских самолетов тарифная война скажется, но и военных – "Боинг" входит в пятерку крупнейших военно-промышленных корпораций мира. И не только самолетов дело коснется, но и всей продукции ВПК США! "Боинг" лишь вишенка на тортике проблем американской экономики, зеркало, в котором они первыми отразились.

Впрочем, чтобы судить о перспективах экономики достаточно данных о морских перевозках – это основной способ транспортировки товаров и на него приходится около трех четвертей мирового грузооборота. Картина, рисуемая этими данными, поистине катастрофична! За неделю с 2 апреля, когда Трамп объявил о введении драконовских тарифов против 185 стран и устроил последующую чехарду, глобальный заказ контейнеров TEU (Twenty-foot equivalent unit) упал на 49% по сравнению с последней неделей марта; импорт США рухнул на 64%, экспорт на 30%, импорт США из Китая – на 64%, а экспорт в Китай на 36%. Вот, что может натворить один идиот. Правда, Трамп не один, он окружил себя когортой таких же.

Новые проблемы американского ВПК

Я уже писал об этих проблемах – они большие и за них Америка должна благодарить Трампа, стабильно гениального автора книги The art of the deal ("Искусство сделок"). Остряки уже переименовали ее в Fart of the deal, что можно, избегая грубого просторечия, вольно перевести как пускание ветров в лицо оппоненту.

Но с началом торговой войны появляются новые проблемы, еще большие, неразрешимые, могущие не только подорвать доминирующие позиции американских военно-промышленных корпораций, но и привести к резкому сокращению, а то и к полному прекращению выпуска современных видов вооружений! Причина – редкоземельные металлы, точнее практическое отсутствие их производства в США. Оно вредное, требует больших денег и продвинутых технологий. Поэтому все были довольны, когда китайцы занялись этим хлопотным делом.

Помните, сколько шуму было поднято вокруг сделки США с Украиной по редкоземельным металлам? Так вот, даже если бы удалось организовать добычу этих руд, их все равно пришлось бы везти на переработку в Китай. О чем еще говорить, если единственный в США рудник (в Калифорнии) отправляет руду на переработку в Китай!

Кстати, Украина не первая, кому Трамп морочит голову с этими металлами. 22 сентября 2017 года Reuters сообщал: "Президент США Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани поддержали идею разработки американскими компаниями запасов редкоземельных минералов в Афганистане..." Затея закончилась пшиком, как и все, за что берется Трамп: вскоре он настоял на освобождении главарей талибов из тюрем, а затем предал афганцев и решил вывести войска из страны. Уверен, что этим же – предательством Украины – закончится и его миротворчество, поэтому вернемся к редкоземам и к Китаю.

Китай потратил более 15 лет и десятки миллиардов на рудники, карьеры, шахты, фабрики переработки, технологические процессы и персонал. В него везут полуфабрикат со всего мира. Сам он добывает 69% редкоземельных металлов, но является практически монополистом в переработке их руд. В итоге на него приходится 85–90% мирового производства металлов (оно составляет около 200 тысяч тонн). Остальное производят Япония и Германия, которые все равно зависят от китайского сырья.

Великий гений сделок почему-то не учел, что китайцы держат его страну за причинное технологическое место. Затеяв беспрецедентные тарифные войны, он забыл, что живет в эпоху глобальных логистических цепочек. Американская промышленность критически зависит от этих металлов – они нужны буквально для всего, от чипов, смартфонов и фар до ракет, тепловизоров и дронов.

Компании США уже подсчитывают, на сколько им хватит запасов – Пекин в ответ на первые же визги Трампа о тарифах оперативно перекрыл доступ американским компаниям к этим металлам. А 14 апреля появилась информация о тотальном лицензировании экспорта, причем разработка процесса выдачи лицензий может занять до 45 дней. Но и после этого поставки под вопросом. Китай не скажет "нет", он скажет "надо уточнить детали, зайдите позже" даже при правильно собранных документах, в которых указаны цели покупки и конечный клиент. И будет спокойно ждать, когда на складах американского ВПК закончится иттрий или теллур для панелей из теллурида компании First Solar.

Бегло перечислим редкоземельные металлы и приведем примеры их применения. Это лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Называются так не потому, что редко встречаются, а потому что концентрация в руде мизерная, грамм на тонны.

Диспрозий. Если ваш электродвигатель должен работать в тяжелых условиях – самолеты (например, F-35), электромобили, то нужны неодимовые магниты, легированные диспрозием. Без него нет термостабильности. Китай производит 98% диспрозия, то есть зависимость США от китайских поставок очень высокая.

Вольфрам (в США его нет). Режущий инструмент, боеприпасы, полупроводники, жаростойкие сплавы. На Китай приходится 80% мирового производства.

Тербий. Необходим для высокоэффективных электродвигателей морских и ветряных турбин, для очков ночного видения, гидролокационных систем и магнитострикционных приводов. Как и диспрозий, поступает почти исключительно из Китая.

Индий. Сенсорные экраны и ЖК-дисплеи, фотоника и оптоволоконная связь, лазеры. В США нет производства, оно есть в Канаде, Южной Корее и Японии, но объемы добычи там мизерные. Зависимость от Китая средневысокая.

Иттрий. Сверхпрецизионные YAG-лазеры, высокотемпературные покрытия реактивных двигателей, высокочастотные радиолокационные системы, термозащитные покрытия для лопаток турбин, сверхпроводники. Зависимость от Китая очень высокая (99% мирового производства).

Главные американские покупатели – предприятия ВПК и компании по производству микросхем.

Эксперты добавляют, что никто не держит на складах много РЗМ, поставки из Китая идут быстро, 2–3 дня. РЗМ дорогие и никто впрок их не покупает, это просто замороженные деньги. Стандартный запас на производствах 3–6 месяцев. На днях CEO компании Ratheon (входит в пятёрку крупнейших компаний ВПК мира) сказал, что без китайских поставок его компания остановит работу. И главное: альтернативы Китаю нет, а создание собственного производства займет годы и потребует многомиллиардных инвестиций.

Саркастическое резюме

Резюмируя, можно заметить, что Трамп дал американцам возможность, о которой раньше даже нельзя было подумать – вот что значит великий мастер сделок! Это возможность приобрести опыт работы под санкциями. Ведь фактически он руками Китая наложил их на США и теперь придется искать способы обходить их.

А что прикажете делать, если Китай ухватил США за военно-причинное место и уже к осени американский ВПК не сможет производить оружие? Может, хорошие отношения Трампа с Путиным помогут – Россия наловчилась обходить санкции. Но это вряд ли, Китай внимательно присматривает за ней, а со всеми иными странами Трамп капитально побил горшки, они не бросятся на выручку.

Единственный выход – принести многократные извинения товарищу Си, пообещать – нет, немедленно предоставить Китаю всяческие преференции, льготы и почести и, разумеется, как можно быстрее снять самоубийственные тарифы. Благо опыт имеется: "Какие тарифы? Я этого не говорил. Следующий вопрос."