"Ребята, мы прибыли!" Миллионы бразильцев получили уведомление от властей о вторжении инопланетян: что произошло

В Бразилии хакеры взломали общегосударственную систему оповещения населения и разослали уведомления миллионам жителей страны. По крайней мере в семи городах страны люди ночью получали странные сообщения со словом "мизантропия", такие же сообщения неизвестные разослали в виде СМС.

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Часть получателей, в свою очередь, узнала из фейковых "предупреждений" о "вторжении инопланетян". Подробности сообщили в CNN.

Хакеры взломали систему оповещения гражданской обороны в Бразилии

Правительство Бразилии заявило, что в ночь на 20 июня на мобильные телефоны в нескольких штатах Бразилии поступали несанкционированные уведомления с загадочным сообщением, которое, как подозревают, стали делом рук хакеров.

"На экранах устройств появилось слово "misantropi4" — буквенно-цифровое написание португальского слова "misantropia", которое переводится как "мизантропия". Последнюю букву заменили цифрой "4" — практика, которую часто используют хакеры и называют "литспиком". Уведомление, которое было классифицировано как "экстремальное", сначала получали жители южного штата Парана, но через несколько минут было объявлено второе предупреждение для мобильных телефонов в крупных городах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

"Отправленное сообщение имело тип "Чрезвычайное оповещение" и содержало слово "мизантропия", означающее ненависть к человечеству. Вероятно, это хакерская атака", — заявили представители Национальной системы гражданской обороны Бразилии.

В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что ложные оповещения отправлялись удаленно лицом, не входящим в состав Национальной системы гражданской защиты и обороны.

Местные СМИ писали, что в некоторых случаях в сообщениях содержалось утверждение о якобы вторжении инопланетян.

В целом странные сообщения за период с 23:41 пятницы до 01:23 субботы по местному времени получили около 30 миллионов человек, проживающих в разных уголках страны, в частности жители таких крупных городов:

Белу-Оризонти

Бразилиа

Кампо-Гранде

Куритиба

Рио-Бранко

Рио-де-Жанейро

Сальвадор

Сан-Паулу.

Уведомления также получили муниципалитеты во внутренних районах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Мату-Гросу-ду-Сул.

В общей сложности за указанный период бразильцы узнали о десяти различных ложных тревогах: о девяти из них уведомления поступали через систему оповещения, о еще одной — через старую систему информирования с помощью SMS-сообщений.

Бразильские власти заявили, что платформа оповещения Национальной гражданской обороны была выведена из строя после вероятной хакерской атаки, и правительство работает над восстановлением работы системы, как только все условия безопасности будут восстановлены.

В гражданской обороне штата Сан-Паулу заявили, что оповещение не отправлялось ни одним из её агентов, и на данный момент нет никаких записей о каком-либо инциденте, который оправдывал бы выдачу оповещения чрезвычайного уровня.

В заявлении также говорится, что система Cellbroadcast, используемая для рассылки серьезных и чрезвычайных уведомлений, находится под управлением Anatel (Национального агентства по телекоммуникациям) и временно отключена. Гражданская оборона Сан-Паулу заявила, что связалась с Anatel и другими учреждениями, участвующими в работе системы, чтобы выяснить происхождение сообщения.

Правительство штата Парана заявило , что тревога не была объявлена гражданской обороной штата, и никаких серьезных событий в Куритибе не прогнозируется. Штат сообщил, что связался с Национальной гражданской обороной и Anatel по поводу этого случая.

Также гражданская оборона Рио-де-Жанейро подтвердила, что официальных уведомлений населению не рассылалось, и заявила, что сообщение, полученное пользователями, "стало результатом нестабильности системы рассылки уведомлений IDAP/Cellbroadcast , платформы, находящейся в ведении Национальной гражданской обороны и связанной с федеральным правительством".

Там также подчеркнули, что не существует никакой угрожающей ситуации, связанной со стихийными бедствиями, которая оправдывала бы объявление тревоги для жителей Рио-де-Жанейро, и что специалисты продолжают следить за ситуацией.

Как писал OBOZ.UA, некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что Бараку Обаме не следовало разглашать информацию об инопланетянах. То, что бывший глава государства это сделал, американский президент считает "большой ошибкой".

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