Разыскивали за военные преступления: в Боснии задержали наемника, который воевал против Украины. Фото

В аэропорту Сараево (Босния и Герцеговина) на прошлой неделе был задержан Дарио Ристич – наемник российской оккупационной армии, который воевал против Украины. Государство-агрессор завербовало иностранца в ноябре 2023 года после того, как он вышел из швейцарской тюрьмы.

Бывший осужденный вошел в состав подразделения "Пермские медведи", в котором, в частности, воюют так называемые добровольцы из Сербии. Об этом пишет Radiosarajevo.ba.

Что известно об аресте оккупанта

Дарио Ристича задержали сотрудники пограничной полиции Боснии и Герцеговины, когда преступник прибыл в Сараево рейсом из Стамбула.

Его адвокат Раде Чулибрк заявил журналистам, что мужчина решил сдаться судебной системе Боснии и Герцеговины, узнав о выданном международном ордере Интерпола за участие в иностранных вооруженных формированиях.

Уже на следующий день состоялось судебное слушание по избранию меры пресечения. Наемника российских войск взяли под стражу. По состоянию на 22 сентября он находился в государственной тюрьме в Войковичах.

Суд Боснии и Герцеговины подтвердил, что 19 сентября ходатайство прокуроров было удовлетворено, и фигуранта арестовали сроком на один месяц, то есть до 18 октября 2025 года. Меру пресечения могут продлить в случае необходимости.

Ристича разыскивали за его участие в войне. Известно, что он прошел обучение в РФ, после чего (примерно в марте 2024 года) попал на передовую в Донецкой области Украины.

Ристич получил тяжелое ранение, из-за которого ему ампутировали ногу. В СМИ появлялась информация о смерти наемника, однако позже выяснилось, что захватчик выжил и продолжил свою жизнь в России, где публиковал видео своего выздоровления, посещения мероприятий и тренировок по управлению дронами.

Как ранее писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия не отпускает иностранных наемников, у которых закончились контракты на службу в путинской армии. По данным проекта "Хочу жить", многие из родственников этих иностранцев не знают, как сложилась их судьба после поездки в РФ на "заработки".

