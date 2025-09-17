Разыскивали четыре дня: в Польше задержали мужчину, который срезал крест с украинской церкви

В среду, 17 сентября, в Польше был задержан мужчина, который срезал крест с Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Полиция разыскивала злоумышленника почти четыре дня.

Об этом сообщает Польское радио. Сейчас 29-летнему мужчине выдвинули три обвинения: покушение на кражу, совершение кражи и уничтожение креста, чем он оскорбил религиозные чувства греко-католической общины.

Мужчина подчеркивает, что действовал сам, а к отпиливанию креста готовился длительное время. Это уже не первое его подобное преступление. Предыдущие также были связаны со святыней.

"Ранее мужчина пытался украсть медную крышу из ризницы этого же прихода. Однако ему это не удалось из-за того, что сработала сигнализация. Впоследствии, готовясь к краже креста, он похитил лестницу стоимостью более 1600 злотых, сняв ее с автомобиля типа бус", – говорится в сообщении пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Легнице Лилианы Лукасевич.

Сразу после задержания злоумышленник в разговоре с полицейскими заявил, что был убежден в том, что крест, срезанный с верхушки купола, изготовлен из серебра. По мнению следователя, задержанный должен был осознавать нематериальную ценность своей добычи.

В полиции отмечают, что список обвинений может быть длиннее. По неофициальной информации СМИ, в месте задержания злоумышленника полицейские изъяли много других предметов, которые могут происходить из краж. Мужчина уже неоднократно был осужден за преступления против собственности.

Что предшествовало

13 сентября, накануне великого христианского праздника Воздвижения Честного Креста, в польском городе Легница неизвестные срезали крест с главного купола храма Успения Пресвятой Богородицы Украинской Греко-Католической церкви. Причем это произошло во время XII Гнезненского съезда.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Молитвенного завтрака в Сейме Польши, где были представители польского политикума, церквей разных конфессий и религиозных организаций, к собравшимся обратился глава Украинской Греко-Католической церкви, Блаженнейший Святослав. В частности, глава УГКЦ в польском Сейме объяснил, что попытки снова поссорить поляков и украинцев – цель московской пропаганды.

