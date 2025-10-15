Разогнал авто до 200 км в час: в Польше полиция поймала депутата на нарушении, тот 'прикрылся' иммунитетом. Фото

В Польше полицейские поймали депутата оппозиционной партии "Право и справедливость" Лукаша Мейзу на нарушении за превышение скорости. Мужчина двигался по трассе в Нижней Силезии со скоростью 200 км/ч, вместо разрешенных 120.

Мейзу назначили штраф у 2,5 тыс. злотых, но он отказался его оплачивать, ссылаясь на депутатский иммунитет. Об этом сообщает RMF24.

Что известно об инциденте

Сейчас полиция готовит ходатайство о привлечении его к ответственности, что требует решения Сейма о снятии неприкосновенности.

По словам представителя районной полиции в Полковицах, заместителя комиссара Пшемыслава Рыбиковского, инцидент произошел в понедельник, 13 октября, в 10:40 на трассе между Гавожицами и Радванице. Кроме штрафа, водителю насчитали 15 штрафных баллов.

Депутат признал свою вину

Впоследствии депутат направил журналисту издания заявление с реакцией на нарушение ПДД и извинениями.

"Я вел себя плохо и не намерен говорить глупости, потому что ничто этого не оправдывает. Прошу прощения. Такая ситуация больше не повторится", – написал Лукаш Мейза.

По его словам, он отказался от штрафа только потому, что спешил в аэропорт и боялся пропустить самолет.

"Если будет законная возможность, я сразу оплачу билет, а если нет, то, конечно, я сразу откажусь от своей неприкосновенности и возьму на себя полную ответственность", – подчеркнул парламентарий.

Реакция министра МВД Польши

На инцидент отреагировал министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский и подчеркнул, что нарушитель должен ответить за свой поступок.

"Некий Мейза ехал со скоростью 200 км/ч. Он отказался принять штраф. Потому что он депутат... депутат от ПиС. Мы этого не допустим. Полиция выполнила свою работу. Мейза будет отвечать за этот варварский протест", – написал он на платформе X.

Издание отмечает, что это первый скандал с участием польского депутата. В начале октября Лукаш Мейза уже получил дисциплинарное наказание от парламентской комиссии по этике из-за своего поведения в отношении сенатора Вадима Тышкевича в ресторане в Новой Палате депутатов весной 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в Польше разгорелся громкий скандал из-за конфликта между депутатом городского совета Гданьска Сильвией Цисонь и украинским таксистом. Чиновница обругала украинца и посоветовала ему "возвращаться в свою страну". Правоохранители начали расследование.

