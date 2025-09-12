Вознаграждение $100 тысяч: полиция и ФБР объявили розыск предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Фото

Полиция штата Юта в США вместе с ФБР распространили фото подозреваемого по делу о стрельбе во время дебатов в университете, где погиб консервативный активист Чарли Кирк. Правоохранители обещают вознаграждение $100 000 за помощь в его поиске.

По сообщению издания Axios Media, следователи в четверг заявили, что получили видеозапись высокого качества, на которой видно человека, которого они разыскивают. Источник, знакомый с ходом дела, подтвердил, что именно эти кадры позволили выделить основного фигуранта. Фото опубликовало Управление общественной безопасности штата Юта.

На снимках зафиксирован человек в темной одежде: черная бейсболка, солнцезащитные очки, длинный рукав, темные брюки и кроссовки с белыми шнурками. Следователи описали его как молодого человека "студенческого возраста".

Розыск с вознаграждением

"Мы обращаемся к общественности с просьбой помочь установить личность этого человека в связи со смертельной стрельбой в кампусе Utah Valley University", – говорится в сообщении полиции в соцсетях. Одновременно ФБР сообщило о вознаграждении в $100 тысяч за информацию, которая поможет идентифицировать и задержать подозреваемого.

Следователи призвали очевидцев звонить на горячую линию 1800CALLFBI или оставлять сообщения онлайн. Отдельно они указали адрес сайта для подсказок, но по состоянию на четверг он не работал.

Ход расследования

По словам представителей ФБР, подозреваемый передвигался по лестнице и крыше университетского здания, откуда и были произведены выстрелы. Затем он прыгнул вниз и убежал в сторону лесополосы. Там правоохранители нашли винтовку со скользящим затвором, которую уже передали на экспертизу.

Официально имя разыскиваемого лица пока не называют. Известно лишь, что следователи отследили его маршрут до и после стрельбы, однако пока поиски продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 сентября, в США был убит американский блогер и активист Чарли Кирка во время его визита в Университет Юты. Ему выстрелили в шею прямо во время пресс-конференции, от полученного ранения Кирк скончался в больнице.

