В феврале 2024 года в Беларуси пройдет Единый день голосования, в ходе которого будут избраны депутаты Палаты представителей Национального собрания. В отличие от предыдущих выборов в 2020 году, власть предприняла шаги по тотальному контролю над избирательным процессом, ограничив возможности оппозиции и нарушив конституционные права граждан.

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Одной из важных особенностей предстоящих выборов является контроль над политическими партиями со стороны пророссийских элит. Представители некоторых партии, в частности те, которые выступают против текущего режима, подверглись преследованиям, а их деятельность была установлена в жёсткие рамки посредством административного и юридического давления.

Также стоит отметить, что недавно правительство Беларуси внесло изменения в процедуру голосования, позволяя власти получить еще больший контроль над выборами. Запрет на создание избирательных участков на территории других государств приводит к тому, что белорусам, бежавшим от режима, отказывают в праве на волеизьявление. Это ограничение приводит к отстранению большинства “неблагонадёжных" лиц от участия в избирательном процессе. Продолжение репрессий против критиков режима представляет собой еще одну угрозу демократии в Беларуси. Задержания, конфискация имущества, методы запугивания используются для подавления любой формы оппозиции. Мониторинг СМИ спецслужбами подрывает надлежащее освещение событий и лишает граждан возможности объективного анализа информации. На выборах 2024 года разрешено выдвижение депутатов лишь от определённых партий, поддерживающих российский вектор политики, то есть лукашенковских, что подвергает сомнению легитимность выборов как таковых.

Выборы депутатов Палаты представителей являются почвой для анализа общественного мнения по поводу старой кандидатуры на предстоящих выборах 2025. Если Лукашенко вновь займет пост президента и не допустит представителей оппозиции к власти, пророссийские настроения будут все более проникать в повседневную жизнь беларусов. Режим Лукашенко использует стратегию тотального контроля и ограничений, а отстранение оппозиции выглядит как явный индикатор того, что власть нацелена на сохранение своего монопольного положения в составе Союзного государства, а не на поддержку демократии и прав человека.