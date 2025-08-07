После инаугурации Трампа количество атак РФ по Украине выросло более чем вдвое – СМИ

После того, как Дональд Трамп второй раз официально занял пост президента Соединенных Штатов Америки, Россия начала гораздо активнее обстреливать Украину. Несмотря на его призывы к прекращению огня, страна-агрессор более чем вдвое увеличила количество беспилотников и ракет, выпущенных в сторону нашей территории.

Об этом свидетельствуют результаты анализа BBC Verify. Там отследили количество ударов РФ по Украине с момента инаугурации Трампа в январе этого года, и сравнили его с показателями предыдущих периодов.

"Количество атак выросло уже во времена бывшего президента Джо Байдена в 2024 году, но резко увеличилось после победы Трампа на выборах в ноябре. С момента его возвращения на должность в январе количество зафиксированных воздушных атак из Москвы достигло самого высокого уровня за все время войны", – сказано в сообщении.

Количество ударов РФ значительно возросло

Данные на основе ежедневных отчетов Воздушных сил Украины показали, что с 20 января, когда Трамп занял пост президента, до 19 июля Россия выпустила 27 158 боеприпасов, по сравнению с 11 614 за последние шесть месяцев президентства Байдена.

В первые недели работы новой администрации Белый дом выпустил серию заявлений, которые, казалось бы, имели целью побудить диктатора Владимира Путина к заключению соглашения. В этот период российские атаки на Украину временно уменьшились по сравнению с последними неделями администрации Байдена.

Но к февралю, когда американские дипломаты во главе с госсекретарем Марко Рубио встретились с делегацией российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите в Эр-Рияде, атаки снова начали усиливаться.

В начале прошлого месяца атаки на Украину достигли пика, когда 9 июля Москва запустила 748 беспилотников и ракет в сторону нашей страны. Хотя Трамп неоднократно выражал возмущение эскалацией российских атак, его растущее разочарование, похоже, не повлияло на стратегию Москвы, отметили журналисты.

В BBC Verify напомнили, что 25 мая Россия осуществила самый большой на то время обстрел. Это заставило Трампа разъяренно спросить: "Что, черт возьми, с ним [Путиным] произошло?".

"С тех пор Россия 14 раз превышала это количество зафиксированных ударов. Трамп отреагировал на это требованием к Кремлю заключить мирное соглашение с Украиной до 8 августа", – сказано в статье.

Трамп подтолкнул РФ к усилению атак?

Сенатор Крис Кунс, высокопоставленный демократ в Комитете Сената США по международным отношениям, сказал BBC Verify, что решение Трампа дважды приостановить поставки оружия и его подход к отношениям с РФ в целом, возможно, убедили Кремль в том, что он имеет право усиливать атаки.

"Очевидно, что Путин чувствует себя ободренным слабостью Трампа и усилил свои жестокие нападения на украинский народ, неоднократно атакуя больницы и родильные отделения, украинскую энергосеть и другие гражданские объекты", – сказал он.

Джастин Бронк, аналитик Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), специализирующийся на российских войсках, заявил, что ограничения на поставки вооружения, введенные Белым домом, сделали Украину "уязвимой" к ракетным атакам и атакам беспилотников.

Он также отметил, что Россия увеличила производство ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед". Бронк сказал, что увеличение российских запасов в сочетании со "значительным сокращением" поставок американских ракет-перехватчиков побудило Москву к эскалации своей воздушной кампании.

Сенатор Кунс предупредил, что увеличение россиянами производства означает, что Вашингтон должен четко дать понять, что он не собирается дистанцироваться от конфликта, как угрожали некоторые представители администрации. Демократ подчеркнул, что мира можно достичь только с помощью "усиления помощи по безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф достиг "значительного прогресса" во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Москве. По словам американского лидера, переговоры получились "очень продуктивными".

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Штаты приблизились к завершению войны в Украине "больше, чем когда-либо".

