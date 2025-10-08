Поражена цель в Черном море: Турция провела испытания своей новой системы ПВО

Турция впервые испытала собственную корабельную систему противовоздушной обороны GÖKSUR, и тест оказался успешным. Запуск боевой ракеты состоялся возле города Синоп на северном побережье страны, в Черном море.

По данным издания Defence Blog, испытания подтвердили боеспособность комплекса и готовность к дальнейшему развертыванию на военных кораблях. Как сообщили в компании ASELSAN, которая является главным разработчиком проекта, это был первый случай, когда ракета, созданная полностью в Турции, успешно поразила низколетящую морскую цель.

Ракета GÖKSUR IIR с инфракрасной системой наведения уничтожила цель на расстоянии более 11 километров. Ее запуск осуществлялся с вертикальной пусковой установки GÖKSUR 100-N, которую также разработала ASELSAN. В процессе ракета управлялась через систему передачи данных GÜDÜ, а на финальном этапе самостоятельно отслеживала объект и попала точно в цель.

Технологическое преимущество и новый уровень обороны

GÖKSUR создан при поддержке научно-исследовательского центра TÜBİTAK SAGE. Комплекс предназначен для защиты надводных платформ от низколетящих противокорабельных ракет, беспилотников и боевых самолетов – именно тех угроз, которые сегодня больше всего беспокоят современные военно-морские силы.

Система отличается способностью эффективно действовать против целей, летящих на малых высотах над водой, – таких, которые трудно обнаружить радарами. Благодаря сочетанию автономного наведения, инфракрасной головки самонаведения и вертикального запуска GÖKSUR значительно повышает живучесть кораблей и укрепляет многоуровневую систему обороны Турции на море.

Серийное развертывание во флоте

Президент ASELSAN Ахмет Акиол заявил, что это достижение стало "новым этапом в развитии национальных возможностей морской ПВО". По его словам, GÖKSUR не только усиливает оборону, но и подтверждает способность турецкой оборонной промышленности создавать высокотехнологичные решения собственными силами.

После успешного испытания система приблизилась к серийному внедрению. Ожидается, что в ближайшие годы GÖKSUR станет стандартной частью оснащения кораблей ВМС Турции, образуя один из ключевых уровней защиты в многослойной оборонной архитектуре страны.

