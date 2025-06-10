"Поражают со смертельной точностью": Буданов рассказал, как КНДР благодаря России усовершенствовала ракеты КN-23

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия активно помогает Северной Корее модернизировать ее вооружение. В частности, благодаря переданным технологиям ракеты KN-23, которые ранее имели значительные проблемы с точностью, теперь показывают высокую эффективность.

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Это сотрудничество может существенно изменить военный баланс на Корейском полуострове. Об этом Буданов рассказал в интервью изданию The War Zone.

Россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создавать дальнобойные беспилотники-камикадзе и значительно улучшить точность своих баллистических ракет малой дальности KN-23. Это делается в дополнение к помощи в разработке молодой системы ядерного сдерживания Пхеньяна на базе подводных лодок. Северная Корея стала ключевым сторонником военных усилий России, предоставляя в обмен миллионы артиллерийских снарядов и даже войска.

По словам Буданова, Россия способствует созданию в КНДР производственных мощностей для изготовления беспилотников типа Shahed-136 (в РФ – "Герань"), которые широко используются в войне против Украины. На сегодня РФ выпускает до 2000 таких дронов ежемесячно и планирует увеличить производство до 5000. Россия постоянно совершенствует дальность полета, полезную нагрузку, связь и схемы атак. Теперь подобные аппараты сможет производить и КНДР, что позволит ей атаковать Южную Корею с большого расстояния, перегрузить ее ПВО и даже реэкспортировать дроны обратно в Россию.

Первая партия ракет КН-23, которую Северная Корея поставила России, была крайне неадекватной. Согласно отчету украинской стороны, около половины из них, также известных как Hwasong-11, не только отклонились от траектории, но и взорвались в воздухе. С тех пор они были значительно усовершенствованы благодаря российской помощи, рассказал Буданов, и теперь поражают со значительно большей точностью. Это дало России крайне необходимый источник реактивных снарядов типа "Силовой корпус".

"Одним из примеров является технология производства беспилотных летательных аппаратов. Другое технологическое решение – это, я уже рассказывал вам о баллистических ракетах, КN-23. С начала передачи России они летели с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов. Также идет модернизация авиационных средств поражения – дальнобойных ракет класса "воздух – воздух". Особые технологии на подводных лодках. К сожалению, баллистические ракеты, которые являются носителями ядерной полезной нагрузки", – отметил глава ГУР. Он добавил, что ракеты КN-23, которые были поставлены в самом начале, сейчас – это совершенно другие ракеты по своим техническим характеристикам, точность увеличена в разы.

Эти усовершенствования могут распространяться не только на КN-23. Хотя Буданов не уточнил, что именно изменилось, но это, вероятно, усилит возможности многих других баллистических ракет. Глава ГУР не исключает, что российская помощь Северной Корее изменит баланс сил на полуострове.

"[Существуют] договоренности о начале создания мощностей для производства БПЛА типа "Гарпия" и "Герань" (российская версия иранских беспилотников "Шахед-136". – Ред.) на территории Северной Кореи. Это, безусловно, приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей", – заявил Буданов, отметив, что речь идет скорее о передаче технологий.

Руководитель ГУР отметил, что спектр вооружения, которое поставляет Северная Корея России, достаточно широк, начиная с 122-мм гаубиц Д-74 и 107-мм пехотных вариантов систем РСЗО до 240-мм РСЗО и 170-мм самоходных артиллерийских орудий M1989 ("Коксан").

Как сообщал OBOZ.UA, глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с председателем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в начале июня. Во время переговоров северокорейский диктатор пообещал Москве поддержку КНДР, в том числе в войне против Украины, также речь шла о совместной операции на Курщине.

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