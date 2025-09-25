Польша стала крупнейшим покупателем беспилотников из Тайваня: в Bloomberg раскрыли подробности

По оценкам, около 60% экспортных поставок тайваньских дронов в этом году оказались в Польше: к августу экспорт вырос примерно до 32 млн долларов, тогда как США получили около 7 млн долларов аналогичных товаров. Руководители тайваньских производителей сообщают о настолько высоком спросе в Польше, что рассматривают создание производственных мощностей непосредственно в стране.

О тенденции пишет Bloomberg, издание отмечает резкий рост торговли компонентами и ударно-специализированными платформами из Тайваня на фоне военного спроса в регионе. Также журналисты приводят комментарии представителей компаний и отраслевых экспертов относительно перехода к некитайским цепочкам поставок.

Спрос обусловлен ролью дронов в текущих боевых действиях и усиленными потребностями соседних государств в современных системах разведки и атаки. Польская индустрия беспилотников быстро масштабировала производство: выручка ведущих местных игроков выросла в разы по сравнению с довоенными показателями, а некоторые предприятия уже выходят на экспортные рынки.

Тайваньские поставщики, в частности компания Ahamani, утверждают, что из-за увеличения заказов планируют открыть завод в Польше; кроме того, другие зарубежные производители обращаются за некитайскими двигателями и батареями. Представители отрасли говорят, что дефицит компонентов, не связанных с Китаем, становится ключевым фактором в решении о переходе поставок.

Польские фирмы также диверсифицируют цепи: некоторые закупают европейские модули, но обращаются к Тайваню, когда европейские аналоги дороже или менее доступны. Компании, обслуживающие армейские нужды, называют стратегическим преимуществом близость к Украине – они могут быстро тестировать и адаптировать системы в реальных условиях.

Государственная и индустриальная поддержка в Тайбэе стимулирует производство – субсидии на R&D и программы закупок помогают заводам расширяться, несмотря на сложности с компонентами и осторожность крупных игроков, связанных бизнес-интересами с Китаем. Эксперты считают, что рост торговых связей между Польшей и Тайванем не только помогает Варшаве повысить оборонную самодостаточность, но и открывает для тайваньской промышленности новые экспортные возможности.

