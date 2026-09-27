Польша предложила разместить завод по производству ракет для системы "Патриот" на своей территории

Польша предложила разместить на своей территории предприятие по производству ракет для систем Patriot, если будет принято решение о создании соответствующих производственных мощностей в Украине. В то же время польские власти продолжают переговоры с США о создании постоянной американской базы, рассчитанной примерно на 5 тысяч военнослужащих и их семьи.

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Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая. Информацию обнародовал RMF24.

В настоящее время ведётся подготовка отчёта об американском военном присутствии в Европе. Документ должен быть передан министру обороны США Питу Хэгсету 1 ноября, а президенту Дональду Трампу — 1 декабря.

"Все указывает на то, что американцы не примут решение до завершения так называемого стратегического обзора, который распорядился провести Пит Хэгсет", — сказала Собковяк-Чарнецкая.

Она добавила, что после передачи отчета президенту США Польша может ожидать окончательного решения по поводу базы.

"Вероятно, именно после этой даты мы можем ожидать окончательного решения", — заявила заместитель министра.

Польские власти в настоящее время рассматривают два возможных места для постоянной американской военной базы. Оба варианта уже были представлены американской стороне, которая дала Варшаве свою оценку.

"На данный момент есть два предложения, и ведутся переговоры с американцами. Американская сторона ознакомилась с предложенными нами местами и поделилась в Вашингтоне своей оценкой этих мест", — рассказала она.

Чиновница отметила, что база, вероятно, будет расположена на западе Польши. Среди причин она назвала оценку безопасности региона американской стороной.

"Запад Польши американцы считают более безопасным местом", — пояснила Собковяк-Чарнецкая.

Выбор конкретного места будет зависеть, в частности, от близости к аэропортам и крупным городским агломерациям.

Варшава также планирует подготовить специальный закон, который должен ускорить строительство базы.

"Мы должны подготовить специальный закон об ускорении строительства базы, определении полномочий конкретных министерств, потому что строительство базы — это, по сути, строительство небольшого городка", — заявила заместитель главы Минобороны Польши.

Ожидается, что американская база может быть рассчитана примерно на 5 тысяч военнослужащих США и членов их семей.

Отдельно Собковяк-Чарнецкая рассказала о польских переговорах по созданию центра обслуживания и потенциальному производству ракет для систем Patriot.

Варшава предложила разместить соответствующее производство в Польше, если Украина также планирует создание такого предприятия.

"Мы предлагали, что если планируется строительство такого завода в Украине, то мы предлагаем построить его на территории Польши, на так называемой безопасной территории", — сказала чиновница.

В то же время она подчеркнула, что усилия Польши по созданию центра обслуживания и производства Patriot не зависят от решения в отношении Украины.

"Даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не перечеркнет согласия для Польши", — добавила Собковяк-Чарнецкая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Украины есть конкретные договоренности с США о получении лицензий на производство ракет для систем Patriot. По словам Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп во время последней встречи подтвердил окончательное решение о передаче таких лицензий Украине.

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