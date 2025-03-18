Подозреваемому в покушении на Фицо предъявили обвинение в терроризме: какое наказание ему грозит

В понедельник, 17 марта, Юрай Цинтула, который 15 мая прошлого года стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, получил обвинения в терроризме. Обвинительный акт против него в Специализированный уголовный суд направил прокурор Генеральной прокуратуры.

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Об этом сообщает TASR, ссылаясь на спикера Генеральной прокуратуры Зузану Дробову. Если обвиняемого признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Подсудимый нанес Фицо тяжелые огнестрельные ранения, открыв по нему огонь. Сначала его обвинили в преднамеренном покушении на убийство, но в июле 2024 года преступление переквалифицировали в теракт с отягчающими обстоятельствами.

В прошлом месяце полиция завершила расследование и рекомендовала Цинтуле предстать перед судом. Когда состоится рассмотрение дела, пока неизвестно.

Напомним: 15 мая 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельные ранения в Гандлове.

По подозрению в покушении на Фицо задержали 71-летнего писателя Юрия Цинтулу. Как писали СМИ, мужчина стрелял из "короткоствольного ружья, которле было у него на законных основаниях".

Сообщалось, что Цинтула хотел отомстить за политику Роберта Фицо, которую не поддерживает. Он подготовил покушение буквально за два дня до нападения. Также у мужчины могли быть сообщники.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберт Фицо утверждал, что 6 октября произошла попытка второго покушения на него. Это якобы произошло в городе Дукля, в котором он приезжал по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне.

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