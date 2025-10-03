Поднялась стена огня: в Лос-Анджелесе произошел взрыв на НПЗ, вспыхнул мощный пожар. Видео

В четверг, 2 октября, в Лос-Анджелесе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в городе Эль-Сегундо. В результате инцидента возник мощный пожар, который был виден за несколько километров.

Об этом сообщают Los Angeles Times и CBS News. Пока информации о пострадавших или эвакуации не было.

Причины пожара выясняют

Около 22:30 по местному времени глава окружной администрации Лос-Анджелеса Холли Митчелл сообщила, что возгорание удалось в значительной степени локализовать. Она уточнила, что пострадавших нет и оснований для беспокойства в окружающих районах также не зафиксировано.

В то же время чиновники продолжат мониторинг качества воздуха, а жителям близлежащих кварталов рекомендовали оставаться дома, если есть такая возможность.

Мэр Эль-Сегундо Крис Пиментел заявил, что огонь не распространился за пределы нефтеперерабатывающего завода. Причины возгорания пока неизвестны.

Сообщается, что стену огня и дыма было видно в Эль-Сегундо и Саут-Бей. На месте работали пожарные, которые тушили пламя струями воды. Собственная пожарная служба предприятия действовала совместно с другими региональными подразделениями.

"Это было пламя высотой 90 метров... Я не знал, разбился ли самолет, или произошло землетрясение, или и то, и другое", – рассказал 53-летний Кит Мор, который живет вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Движение транспорта на месте инцидента было ограничено: дороги перекрыли вдоль Роузкранс-авеню от Виста-дель-Мар до Тихоокеанского побережья, а также вдоль побережья от Роузкранс-авеню до бульвара Эль-Сегундо.

В офисе губернатора Лос-Анджелеса сообщили, что координируют действия с местными и государственными структурами для защиты населения и обеспечения общественной безопасности.

Пожар не повлиял на работу местного аэропорта

Аэропорт Эль-Сегундо, расположенный в нескольких милях к югу от аэропорта Лос-Анджелеса, работает в обычном режиме. Представители аэропорта заверили, что пожар не повлиял на его деятельность: рейсы не были отменены, перенаправлены или задержаны.

Что известно об объекте

Нефтеперерабатывающий завод, построенный еще в 1911 году, ежедневно перерабатывает около 276 тысяч баррелей сырой нефти и, по данным Chevron, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на западном побережье США.

Как писал OBOZ.UA, накануне сильные пожары вспыхнули в районе Алании (Анталия) и Кейджегизи (Мугла). С огнем боролись сотни спасателей и десятки единиц техники, а также самолеты и вертолеты. В районах Ишакли, Каргиджак и Коджаоланли эвакуированы жители, огонь уничтожил не менее 200 гектаров.

