Победу партии Санду представили как поражение: в сети указали на нюанс с освещением выборов в Молдове российскими СМИ

На парламентских выборах в Молдове партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду получила более 50% голосов и опередила пророссийский "Патриотический блок". Несмотря на это, ряд российских государственных и провластных медиа в ночь подсчета голосов подавали результаты как победу оппозиции и акцентировали на якобы массовых фальсификациях.

Видео дня

Об этом сообщает "Агентство новости" со ссылкой на данные ЦИК Молдовы и материалы международных и региональных СМИ. По данным подсчета 99,91% бюллетеней, PAS получила 50,16% голосов, тогда как "Патриотический блок" набрал 24,19%.

Молдавская ЦИК прогнозирует, что PAS будет иметь 55 мест в парламенте из 101. Для сравнения, на момент выборов у партии было 62 мандата. Другие политические силы получили от 5% до 8% голосов. Reuters подчеркивает, что такой результат подтверждает курс Кишинева на евроинтеграцию и отход от влияния Москвы.

В то же время российские медиа сначала распространяли информацию о победе оппозиции. Такие заголовки публиковали ТАСС, РИА "Новости", "Интерфакс", РБК и "Комсомольская правда". Только утром риторика изменилась — издания начали признавать лидерство PAS, однако подавали это как потерю мандатов для партии Санду.

Телеканалы "Россия 1" и "Первый канал" сделали акцент на заявлениях о фальсификациях и использовании административного ресурса. Политкомментатор Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" заявил, что Санду "довела страну до нищеты" и что Европа рассматривает Молдову как "новую анти-Россию".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Молдове 28 сентября масштабная кибератака вывела из строя около 4 тысяч сайтов, среди которых ресурсы избирательной инфраструктуры. Премьер Дорин Речан заявил, что атаки были направлены на ЦИК, государственные облачные сервисы и зарубежные избирательные участки.

Также напомним, молдавским православным священникам оплачивали поездки в Москву и выдавали банковские карты с деньгами. В обмен они создавали каналы в социальных сетях, чтобы продвигать антиевропейские нарративы среди прихожан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!