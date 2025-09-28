Не работает много сайтов: премьер Молдовы заявил о кибератаках на ЦИК и избирательные системы за рубежом

В Молдове 28 сентября в результате масштабной кибератаки прекратили работу около 4 тысяч сайтов. Премьер-министр Дорин Речан сообщил, что атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с избирательным процессом.

Как пишет издание "News Maker.md", кибератаки коснулись платформы центральной избирательной комиссии "CEC.md", государственных облачных сервисов и ряда зарубежных избирательных участков. По данным правительства, угрозы удалось вовремя обнаружить и нейтрализовать, однако для этого пришлось прибегнуть к блокировке платформы "Host.md".

По словам премьер-министра страны Дорина Речана, атаки включали массовые DDoS-попытки из нескольких стран, которые сгенерировали более 16 млн сессий для имитации обычного трафика. Кроме того, зафиксированы попытки внедрения вредоносного кода в базы данных и заражения избирательных станций вирусами.

Из-за блокировки "Host.md" временно не работают около 4 тысяч сайтов, однако правительство заверило, что это не повлияло на ход выборов.

Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан максимально приобщиться. Она подчеркнула, что от активности избирателей и устойчивости к внешнему вмешательству зависит будущее страны:

"Молдова получит шанс и дальше укреплять свою демократию, защищать мир и продолжать путь европейской интеграции. Но если граждане не мобилизуются достаточно, и если российское вмешательство существенно повлияет на результаты выборов, тогда Молдова может потерять все, что уже получила. Это будет иметь последствия и для других стран, в частности, для Украины", – заявила Санду.

Что предшествовало

Напомним, в Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, которые определят дальнейший курс страны – прозападный или ориентированный на Россию. Участие в них принимают 23 политических субъекта, а избирательный порог составляет 30% явки. Для граждан открыто почти 2 тысячи участков в стране и 301 за рубежом.

Накануне голосования в соцсетях распространили волну фейков, направленных на дискредитацию действующей власти и запугивание избирателей.

В частности, в молдавском сегменте Telegram появились сообщения о якобы решении Кишинева отправить военных в войну против России в Украине. Эту информацию опроверг пресс-секретарь президента Майи Санду Игорь Захаров, подчеркнув, что она является "полной выдумкой" и призвана вызвать панику.

Он напомнил, что Республика Молдова остается нейтральным государством, а подобные сообщения являются частью информационных атак. Граждан призвали проверять данные только через официальные источники и сообщать властям о случаях распространения дезинформации.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее президент страны Майя Санду заявила: если Москве удастся взять страну под контроль, Молдова может стать инфильтрационной площадкой для вторжения российских войск в Одесскую область, а Приднестровский регион будет дестабилизирован.

