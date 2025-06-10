Искусственный интеллект дал прогноз, когда в Украине будет восстановлено авиасообщение
Прогноз по открытию воздушного пространства над Украиной и восстановлению гражданского авиасообщения зависит в первую очередь от ситуации с безопасностью. По состоянию на сегодня, есть большие риски из-за полномасштабного вторжения страны-террориста России.
Искусственный интеллект дал условный анализ возможных сценариев при нынешних условиях. Наиболее вероятно, что первыми свою работу возобновят аэропорты в западных регионах нашей страны.
По прогнозу ИИ, на открытие неба влияет:
– завершение активной фазы боевых действий. Воздушное пространство будет открыто только тогда, когда риск для гражданской авиации будет минимальным;
– гарантии безопасности от партнеров. Украина может согласиться на частичное открытие неба только при условии международной помощи в защите воздушного пространства (аналог "бесполетной зоны");
– техническая готовность аэропортов. Многие аэропорты получили повреждения, и для восстановления полетов требуется время на восстановление и сертификацию.
Возможные сценарии восстановления авиасообщения:
– оптимистичный, частичная деоккупация и гарантии безопасности со стороны Запада, 2025 конец – 2026 начало (ограниченные внутренние рейсы);
– реалистичный, после завершения активной фазы войны и заключения стабильного перемирия 2026-2027 годы;
– пессимистический, длительная война без политического урегулирования, после 2028 года
Возможны первые шаги:
– возобновление работы отдельных аэропортов в относительно безопасных западных регионах (например, Львов, Ужгород);
– спецрейсы под контролем международных организаций или ООН;
– внутреннее авиасообщение между западными областями.
Искусственный интеллект подытожил, что наиболее реалистичным сроком восстановления регулярного авиасообщения станет 2026 год, при условии улучшения ситуации с безопасностью. До этого возможны лишь отдельные гуманитарные или военно-логистические рейсы.
Напомним, ИИ спрогнозировал, на какую страну мира могла бы напасть РФ после Украины. Наибольшая угроза нависает над Молдовой, но она не единственная в перечне "претендентов".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее ИИ называл четыре украинских города, которые пострадают из-за глобального потепления. Они имеют высокую плотность населения, проблемы с водоснабжением и слабую адаптацию к климатическим изменениям.
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