Искусственный интеллект дал прогноз, когда в Украине будет восстановлено авиасообщение

Прогноз по открытию воздушного пространства над Украиной и восстановлению гражданского авиасообщения зависит в первую очередь от ситуации с безопасностью. По состоянию на сегодня, есть большие риски из-за полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Видео дня

Искусственный интеллект дал условный анализ возможных сценариев при нынешних условиях. Наиболее вероятно, что первыми свою работу возобновят аэропорты в западных регионах нашей страны.

По прогнозу ИИ, на открытие неба влияет:

– завершение активной фазы боевых действий. Воздушное пространство будет открыто только тогда, когда риск для гражданской авиации будет минимальным;

– гарантии безопасности от партнеров. Украина может согласиться на частичное открытие неба только при условии международной помощи в защите воздушного пространства (аналог "бесполетной зоны");

– техническая готовность аэропортов. Многие аэропорты получили повреждения, и для восстановления полетов требуется время на восстановление и сертификацию.

Возможные сценарии восстановления авиасообщения:

– оптимистичный, частичная деоккупация и гарантии безопасности со стороны Запада, 2025 конец – 2026 начало (ограниченные внутренние рейсы);

– реалистичный, после завершения активной фазы войны и заключения стабильного перемирия 2026-2027 годы;

– пессимистический, длительная война без политического урегулирования, после 2028 года

Возможны первые шаги:

– возобновление работы отдельных аэропортов в относительно безопасных западных регионах (например, Львов, Ужгород);

– спецрейсы под контролем международных организаций или ООН;

– внутреннее авиасообщение между западными областями.

Искусственный интеллект подытожил, что наиболее реалистичным сроком восстановления регулярного авиасообщения станет 2026 год, при условии улучшения ситуации с безопасностью. До этого возможны лишь отдельные гуманитарные или военно-логистические рейсы.

Напомним, ИИ спрогнозировал, на какую страну мира могла бы напасть РФ после Украины. Наибольшая угроза нависает над Молдовой, но она не единственная в перечне "претендентов".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ИИ называл четыре украинских города, которые пострадают из-за глобального потепления. Они имеют высокую плотность населения, проблемы с водоснабжением и слабую адаптацию к климатическим изменениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!