Папа Римский канонизировал первого миллениала: им стал подросток, который умер от лейкемии. Фото

В воскресенье, 7 сентября, Папа Римский Лев XIV канонизировал итальянского подростка Карла Акутиса, который умер от лейкемии в 15 лет. Он стал первым католическим святым из поколения миллениалов. Его называют"покровителем интернета" или "божьим инфлюенсером" за его мастерство в распространении веры через сеть.

Об этом сообщает Vatican News. Также к лику святых причислили юного итальянца Пьера Джорджо Фрассати, известного своей помощью нуждающимся. Он умер от полиомиелита в 1920-х годах.

Что известно о Карло Акутисе

Парень родился в 1991 году в Лондоне. Его называют"покровителем интернета" и "инфлюенсером Бога" из-за того, что он популяризировал веру в интернете. В частности, парень создавал веб-сайты для католических организаций и "документировал чудеса".

Он умер в 2006 году, когда ему было 15 лет. Согласно последнему желанию Акутиса, его тело перенесли в церковь в Ассизи.

Что такое канонизация

Для канонизации в католической церкви требуется подтверждение двух чудес при покровительстве кандидата. Акутису приписывают исцеление бразильского ребенка с врожденной болезнью и исцеление студента из Флоренции после тяжелого кровотечения в мозге.

Парня планировали канонизировать еще в апреле, однако событие отложили из-за смерти Папы Франциска.

Напомним, что 31 августа Папа Римский Лев XIV в конце воскресной службы помолился за пострадавших украинцев от недавних массированных воздушных обстрелов нашей страны со стороны российских террористов. Понтифик призвал к немедленному прекращению огня и серьезным шагам диалога.

9 июля Папа Лев XIV принял на аудиенции в резиденции в Кастель-Гандольфо президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства после встречи поблагодарил религиозного лидера за помощь – как духовную, так и практическую – в вопросе возвращения наших детей, похищенных Россией.

Стоит добавить, что Ватикан готов предоставить площадку для прямых мирных переговоров Украины и России. Папа Римский подтвердил такую готовность.

