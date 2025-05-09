Может ли Папа Римский быть женатым и получает ли зарплату: интересные факты

8 мая мир увидел белый дым из трубы Сикстинской капеллы – давний символ того, что католическая церковь избрала нового Папу. Новым главой церкви стал американец Роберт Фрэнсис Превост. Он взял папское имя Лев XIV

Видео дня

После избрания нового понтифика внимание миллионов приковано не только к его взглядам или биографии, но и к "земным" аспектам: женитьбе или зарплате. OBOZ.UA рассказывает, имеет ли Папа право на брак, как церковь относится к целибату, и действительно ли Папа работает "за идею" без всякой платы.

Может ли Папа Римский быть женатым

История папства знает примеры женатых понтификов. Первый Папа, которого католики считают преемником Христа, святой Петр, имел жену.

В средневековье Папами становились мужчины, которые имели семьи еще до принятия духовного сана. Например, Папа Ормисдас (514-523) был отцом Папы Сильверия, а Папа Адриан II, по легенде, поселил жену и дочь в Латеранском дворце.

Известны также папы Иоанн XVII (1003) и Климент IV (1265-1268), которые, как считают историки, были в браке. Исторические источники и предания иногда указывают на внебрачные отношения и даже на потомков отдельных пап.

Но после ХIV века ситуация изменилась радикально. С 1378 года (Папа Урбан VI) все Папы были целибатными кардиналами, то есть священниками, которые дали обет безбрачия.

Католическая церковь считает целибат символом полной преданности Богу и полной свободы в служении общине. Обет безбрачия является условием для священников латинского обряда, и, соответственно, для кардиналов, из которых выбирают Папу. Хотя теоретически Папой может стать любой католик мужского пола, независимо от сана или состояния, на практике конклав всегда выбирает кого-то из кардиналов, которые не имеют права жениться.

В современных условиях вероятность избрания женатого мужчины мизерная. Для этого нужно не только изменить кадровую традицию (отход от избрания только кардиналов), но и пересмотреть саму доктрину целибата, глубоко укоренившуюся в западном католицизме.

Имеет ли Папа Римский зарплату

В популярном представлении Папа Римский – это руководитель государства Ватикан, следовательно, имеет зарплату, бюджет, привилегии. Но на практике все иначе.

В 2021 году спикер Апостольской Столицы официально заявил: "Папа не получает и никогда не получал заработной платы".

Финансовое содержание Папы обеспечивается за счет Ватикана, но это не фиксированный доход, а полное материальное обеспечение его служения: проживание, еда, охрана, транспорт, административные расходы. Все это – на счет церкви.

Чем занимается Папа Римский

Основные обязанности Папы:

возглавляет все важные богослужения в соборе святого Петра;

издает послания и наставления для католиков мира;

назначает кардиналов, епископов, нунциев;

ведет ежедневную работу с курией, возглавляет Конгрегации, проводит совещания с иерархами;

встречается с паломниками, государственными лидерами, представителями других религий;

раз в пять лет принимает всех епископов мира с докладами (Ad limina Apostolorum);

регулярно совершает апостольские путешествия – дипломатически-религиозные визиты в разные страны.

Папа имеет собственный штат персонала – от монахинь-домохозяек и спичрайтеров до личного камердинера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как происходило избрание нового Папы и кем был Роберт Фрэнсис Превост до своего понтификата.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.