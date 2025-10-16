'Никогда не верили, что угроза миновала': в Финляндии построили 50 тыс. бункеров, способных приютить почти все население страны – Bild

По всей территории Финляндии насчитывается свыше 50 500 бункеров. В стране, население которой оценивается в 5,5 миллиона, укрытия могут вместить 4,8 миллиона человек – почти всех жителей.

Издание Bild отметило, что финны продолжали строить подземные убежища даже тогда, когда другие страны были убеждены в своей абсолютной безопасности. Теперь Финляндия, которая пережила нападение Советского Союза 1939–1940 годов, может обеспечить укрытия практически для всего населения.

"Между Финляндией и остальной Европой существует множество мелких различий, но есть и одно огромное: в то время как 26 стран ЕС считали, что с окончанием Холодной войны военная угроза ушла в историю, финны никогда в это не верили", – написали журналисты.

Как выглядит типичное укрытие в Финляндии

Репортеры Bild рассказали об одном из крупнейших в стране гражданских убежищ, которое находится в столице Финляндии Хельсинки.

Здесь в случае чрезвычайной ситуации могут выжить 6000 человек. "Даже в случае ядерного удара", – отметил инструктор по гражданской обороне Томи Раск, который отвечает за самый большой бункер в Хельсинки.

Законодательство страны предусматривает, что каждый комплекс зданий площадью более 1200 квадратных метров должен иметь убежище: будь то жилая зона, офисы или же предприятия.

Сейчас в Хельсинки мест для укрытия значительно больше, чем жителей. Национальные правила использования бункеров прямо предусматривают, что туристам также предоставляется доступ к укрытиям.

Для сравнения, в Германии сейчас насчитывается всего 579 работоспособных бункеров, а не 2000, как раньше, и примерно 480 000 мест в них – одно на каждых 174 жителя. "Начиная со середины 1990-х все больше бункеров были брошены на произвол судьбы. С 2007 года их официально перестали содержать. Из-за высоких затрат", – объяснили в немецком издании.

Конечно, содержание огромного укрытия в Хельсинки, построенного в 2003–2006 годах, обходится дорого. Но он самостоятельно обеспечивает стабильный доход: в мирное время помещение служит фитнес-студией, детской игровой площадкой, полем для хоккея и гандбола, а также подземной парковкой.

"Удивительно, но система вентиляции обеспечивает лучшее качество воздуха, чем в любом школьном спортзале Германии", – указали в Bild.

В то же время в бункерах Финляндии не предусмотрено обеспечение едой или водой. Всем гражданам предписано подготовить и, в случае чрезвычайной ситуации, взять с собой запас провизии на 72 часа, а также фонарики, батарейки, коврик и собственный спальный мешок. "Мы не отель", – сказал Томи Раск.

Также в списке, который каждая финская семья получила на случай ЧС, значатся лекарства, средства гигиены, таблетки йода и, по возможности, предметы для развлечений: книги, игры, бумага и ручки. Сигареты и алкоголь в укрытиях под строгим запретом.

Людям придется отказаться лишь от одной роскоши: душа. "Хотя мы и в Финляндии, здесь нет сауны", – пошутил Раск. "Здесь, если случится самое худшее, речь идет только о выживании", – добавил он.

