Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МКС: могут ли его арестовать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 3 апреля прибыл в Будапешт, несмотря на ордер на его арест, выдан Международным уголовным судом. Для него это первая поездка в Европу с 2023 года.

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В Венгрии, являющейся членом МКС, заявили, что не будут арестовывать израильского политика. О его приезде сообщил в Facebook министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницкий.

"Приветствуем в Будапеште премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху!" – написал он в посте под общими фото.

Известно, что Нетаньяху приехал в Венгрию вместе с женой и будет находиться в стране до 6 апреля. Он намерен встретиться с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Венгрия, как государство-участник Римского устава Международного уголовного суда, юридически обязана выполнять ордера на арест, выданные МКС. Она должна была бы арестовать Нетаньяху во время его визита, однако Орбан заверил, что Будапешт не будет этого делать. По его мнению, решение суда "вмешивается в конфликт в политических целях".

Кроме того, 2 апреля министр юстиции Венгрии Бенце Тужон сказал, что Будапешт намерен объявить о выходе из Римского устава Международного уголовного суда. Вечером того же дня спикер Европейской комиссии Анита Гиппер отметила, что Венгрия официально не сообщала о таком решении.

"Мы, конечно, будем глубоко жалеть, если любое из наших государств-членов решит выйти из Римского устава МКС", – сказала она, пояснив, что такой выход вступает в силу через год после уведомления депозитария и не влияет на обязанность государства сотрудничать с МКС по расследованиям.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта в ноябре 2024 года. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных военными в секторе Газы. Де-юре для них закрыты 123 страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операции в секторе Газа после масштабных ночных ударов по южной части анклава. По его словам, израильские войска будут двигаться для зачистки районов "от террористов и инфраструктуры, а также захвата большой территории, которая будет добавлена в зоны безопасности" страны.

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