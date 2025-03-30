Нетаньяху отправится в Венгрию, несмотря на ордер МКС на его арест: подробности

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетит Будапешт, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МКС) на его арест. Венгрия как государство-участник Римского устава обязано выполнить ордер МКС, но премьер-министр страны Виктор Орбан отказался выполнять это обязательство.

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Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху планирует посетить столицу Венгрии 2 апреля. В рамках визита он должен встретиться с Орбаном.

Венгерский премьер пригласил Нетаньяху сразу после решения суда Гааги в ноябре 2024 года.

Он осудил ордер МКС, выданный за вероятные военные преступления в секторе Газа.

Известно, что Нетаньяху будет находиться в Будапеште до 6 апреля.

Венгрия является государством-участником Римского устава и юридически обязана выполнять ордера на арест, выданные этим судом.

Она обязана арестовать Нетаньяху во время его визита, но Орбан заверил, что не будет этого делать.

Напомним, МКС утверждает, что Нетаньяху и бывший министр обороны Израиля Йоав Галлант несут ответственность за военные преступления в Газе, включая использование голода как метода ведения войны и преступления против человечности.

МКС также выдал ордер на арест лидера ХАМАС Мохаммеда Даифа за преступления, связанные с нападением на Израиль 7 октября 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока не достигнет своих целей: освобождения всех заложников, уничтожения ХАМАС и угрозы Израилю. Он также выразил уверенность в победе израильской армии.

29 марта ЦАХАЛ расширил военные действия в секторе Газа, начав наземное наступление в южной части палестинского анклава. В частности, войска Израиля вошли в район Аль-Дженина в городе Рафах.

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