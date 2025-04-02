Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда – СМИ

Венгрия может выйти из состава Международного уголовного суда (МКС). Такое заявление сделал министр юстиции Бенце Тузсон на встрече послов, состоявшейся в Министерстве иностранных дел и торговли на прошлой неделе.

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Об этом сообщают "Радио свобода" и Szabad Europa со ссылкой на дипломатические источники. Однако официального подтверждения получить не удалось.

Встреча послов прошла в особых условиях. По словам нескольких источников, комнату проверяли камерами, оснащенными программным обеспечением распознавания лиц, чтобы присутствовали только приглашенные, дипломаты сидели на специальном кресле, если кто-то опаздывал на одну из программ, время опоздания наклеивалось на спинку кресла, и лицо должно было платить штраф за минуты.

Пока журналисты узнали подробности о процедуре отказа Венгрии от членства в Международном уголовном суде. В соответствии с этим правительство должно внести в Национальное собрание предложение о выходе, и если большинство принимает его, то страна официально инициирует выход.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией, весь процесс может занять до года. Это не удивительно, поскольку полномочия венгерского члена МКС Петера Ковача также закончились в прошлом году, но поскольку он все еще ведет дело, он будет оставаться членом правления до его закрытия. В скором времени текст проекта постановления может быть размещен на сайте парламента.

Эта новость не является неожиданностью, поскольку Венгрия уже делала подобные заявления после инаугурации Дональда Трампа на пост президента. В прошлом году правительство премьер-министра Виктора Орбана поручило своим трем министрам расследовать возможность и обстоятельства отзыва.

Нетаньяху отправится в Венгрию, несмотря на ордер МКС на его арест

Напомним, что Орбан публично пригласил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в ноябре, вскоре после того, как МКС выдал ордер на его арест за военные преступления в Газе. Следовательно, израильский политик готовится к визиту в Венгрию в ближайшие дни.

В качестве стороны, подписавшей Римский устав МКС, Венгрия обязана арестовать его. Если это не сделать, то это государство нарушает свои обязательства. Невыполнение ордеров на арест МКС подрывает легитимность суда.

"Мы знаем, что политическое решение о выходе Венгрии фактически было принято недели назад, но правительство все еще ждало, чтобы увидеть, как президент США Дональд Трамп отнесется к МКС. Объявив 5 февраля, что из-за ордера на арест Нетаньяху он наложит санкции на суд в Гааге, "венгерское правительство восприняло это как зеленое".

Еврокомиссия не получала от Будапешта официальных заявлений

Представитель Европейской комиссии Анита Гиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что они видели сообщения о таких намерениях Венгрии, не получали от Будапешта официальных заявлений.

"Если это действительно так, то мы будем глубоко сожалеть, если какая-либо из стран-членов решит выйти из МКС", – отметила она.

По словам Гиппер, устав разрешает стране-подписанту Римского устава выйти из МКС путем подачи письменного заявления генеральному секретарю ООН. Решение о выходе вступает в силу через год после уведомления и не влияет на обязательство сотрудничать по расследованию.

Представитель Еврокомиссии добавила, что страны-члены ЕС обязаны обеспечивать полное сотрудничество с Международным уголовным судом, в частности путем быстрого выполнения выданных ордеров на арест.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия настаивает на снятии санкций с нескольких российских олигархов, в том числе Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана, аргументируя это юридическими основаниями. Несмотря на некоторые уступки ЕС, большинство санкционных ограничений остаются в силе.

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