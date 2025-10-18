Набросился в поезде в Швейцарии на украинку и ее семью: в Латвии правоохранители взялись за фаната РФ

Служба государственной безопасности Латвии начала уголовное производство в отношении гражданина страны Александра Вабикса, который в поезде в Швейцарии набросился на украинскую женщину и ее семью. Инцидент стал известен после публикации видео, где мужчина агрессивно оскорбляет украинцев из-за их языка.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Службы госбезопасности Латвии. На записи неадекватный мужчина выкрикивает: "Я русский человек, мы вас всех будем убивать – и тебя, и тебя, всех". Видео сняла и распространила женщина, которая стала жертвой нападения.

По данным латвийских правоохранителей, производство открыли по части 3 статьи 78 Уголовного закона – за действия, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти или вражды, связанные с применением насилия или угрозами.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий приветствовал решение латвийских правоохранителей и призвал к неукоснительному привлечению виновных к ответственности. В сообщении в соцсети Х он выразил благодарность за "оперативную и принципиальную реакцию" и добавил, что подобное агрессивное поведение "нет места в демократических европейских обществах".

Этот случай вызвал широкий резонанс как в Швейцарии, так и в Латвии. Правоохранители отметили, что не допустят проявлений ксенофобии или вражды по национальному признаку, независимо от того, где произошел инцидент.

Напомним, в сети довольно быстро идентифицировали нападающего – Александа Вабикса, уроженца Латвии, который имеет сожительницу из Украины (одесситка, которая сбежала из страны из-за войны). Он живет в Берне, имея вид на жительство в Швейцарии (категория "в"). Мужчина неоднократно публиковал пророссийские сообщения в социальных сетях и любит делать селфи в футболке с надписью "Россия в моем сердце".

Инцидент в поезде

В поезде сообщением Интерлакен–Шпиц Александр набросился на украинку Елену Дудник и ее мужа-швейцарца, который знает украинский язык. Супруги ехали с ребенком. Латвийцу не понравилось, что муж с женщиной разговаривали между собой на украинском языке.

Елена успела снять видео, на котором этот неадекват из Латвии угрожает расправой им и даже маленькому сыну, которому нет еще даже двух лет, требует, чтобы супруги покинули вагон поезда, стучит кулаком по столу, а потом бросается на людей.

Он не верил, что муж Елены имеет швейцарский паспорт, требовал, чтобы с ним разговаривали на немецком или английском (хотя позже выяснилось, что он, как настоящий русский, вообще иностранных языков не знает).

Как утверждают люди, указанные два эпизода, к сожалению, не единственные. Из-за характерной внешности, а также из-за нелюбви Александра менять одежду, его узнали как нападавшего на еще одну украинскую семью за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Варшаве произошел резонансный случай, когда в городском автобусе напали на активистку Зенобию Жачек. Женщина вступилась за пожилую украинку, которую начал агрессивно оскорблять один из пассажиров из-за украинского языка. Мужчина также выкрикивал антиукраинские лозунги и призывал украинцев убираться из Польши.

