Стала первой женщиной-премьером: временное правительство Непала возглавила экс-глава Верховного суда страны

Администрация президента Непала в пятницу, 12 сентября, объявила, что бывшая глава Верховного суда Сушила Карки станет временным премьер-министром страны. Такое решение было принято после согласия протестующих поколения Z, президента Рама Чандры Пауделя и командующего армией Ашока Раджа Сигдела.

Консенсуса удалось достичь после нескольких дней спекуляций. Об этом сообщает NDTV. Карки уже приняла присягу в качестве временного премьера. Она войдет в историю, став первой женщиной-премьер-министром Непала.

Источники сообщали, что у Карки будет небольшой кабинет во временном правительстве, а первое заседание состоится уже в пятницу вечером. Кабинет министров, вероятно, будет рекомендовать роспуск федерального парламента, а также всех семи провинциальных парламентов.

Также стало известно, что после церемонии принятия присяги было решено, что всеобщие выборы в Непале состоятся 5 марта 2026 года.

Что известно о Карки

Сушила Карки была первой женщиной-главой Верховного суда Непала и занимала эту должность с 2016 по 2017 год. Она популярна среди молодых протестующих поколения Z, которые возглавили восстание против правительства К. П. Оли, заставив его уйти в отставку во вторник, из-за своей жесткой позиции относительно коррупции во время пребывания на должности судьи.

73-летний политик и общественный деятель во время пребывания в должности председателя Верховного суда она столкнулась с оппозицией со стороны правительства.

"Менее чем через год после начала ее пребывания на посту председателя Верховного суда правительство инициировало процедуру импичмента против нее, что широко считается политически мотивированным. Эти усилия провалились под давлением общественности, но этот эпизод разочаровал Карки, и она в конце концов ушла в отставку", – сказано в статье.

События в Непале

В Непале вспыхнули масштабные протесты, которые переросли в насилие и поджоги правительственных зданий. Премьер-министр К. П. Шарма Оли подал в отставку после того, как антикоррупционные демонстранты нарушили бессрочный комендантский час и вступили в столкновения с полицией.

Организаторы протестов назвали акции "демонстрациями поколения Z", отражающие общее недовольство молодежи коррупцией и экономическим бездействием правительства.

В результате протестов, по официальным данным, погиб по меньшей мере 51 человек, более 1300 ранены.

