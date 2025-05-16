Уже установил несколько рекордов: в Турции презентовали модернизированную версию Bayraktar TB2 с искусственным интеллектом. Фото и видео

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2T-AI, обновленный и усиленный новыми технологиями, успешно прошел первые летные испытания и установил впечатляющие рекорды. Самой главной новинкой стала замена двигателя на турбовинтовой и интеграция современных систем искусственного интеллекта, что вывело возможности дрона на совершенно новый уровень.

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Об этом сообщает официальный портал компании Baykar. Там также отмечают, что этот проект стал результатом многолетней работы ведущих инженеров и ученых, которые стремились создать беспилотник нового поколения с уникальными возможностями и повышенной автономностью.

Эксперты рынка беспилотных летательных аппаратов подчеркивают, что до этого момента о такой масштабной модернизации в публичном доступе информации не было – разработчики хранили все детали в строгой тайне.

Технический директор и совладелец турецкой компании по изготовлению беспилотников Сельчук Байрактар в соцсети "Х" рассказал, что новый Bayraktar TB2T-AI оснащен сразу тремя мощными компьютерами с продвинутым искусственным интеллектом, которые обеспечивают беспрецедентный уровень автономности полета.

Этот беспилотник теперь может самостоятельно ориентироваться даже в сложных условиях радиоэлектронных помех, анализировать окружающую местность и определять лучшие маршруты полета. Кроме того, он способен автоматически взлетать и садиться, распознавая взлетно-посадочные полосы, а функция динамической корректировки маршрута в реальном времени делает его одним из самых инновационных боевых БПЛА в мире.

Испытания новой модели проходят в провинции Эдирне, где Bayraktar TB2T-AI продемонстрировал впечатляющие результаты: новый турбовинтовой двигатель собственной разработки позволяет дрону подниматься на высоту более 9 тыс. метров менее чем за 30 минут. Во время последних тестов он достиг рекордной отметки – 9250 метров.

Несмотря на то, что взлетная масса беспилотника увеличилась, дальность полета значительно возросла – теперь боевой дрон способен оставаться в воздухе более 27 часов. Интеллектуальные системы заботятся о безопасности аппарата: в случае аварийных ситуаций дрон автоматически возвращается на базу, что значительно повышает его устойчивость в боевых условиях.

Ключевые функции искусственного интеллекта включают:

Визуальное распознавание рельефа и ориентацию на местности;

Идентификацию целей в режиме реального времени;

Автоматический взлет и посадку с распознаванием полос;

Динамическое планирование маршрута полета;

Противодействие системам радиоэлектронной борьбы.

Внешне новинка отличается особым дизайном концов крыльев, которых не было в предыдущих TB2 и TB3. Технически же турбовинтовой двигатель заменил старый "Ротакс" на 100 л. с., подняв максимальную скорость до 300 км/ч.

Bayraktar TB2T-AI оснащен современной спутниковой системой связи, которая расширяет дистанцию управления со 150 км до более 1000 км, а также тремя типами оптико-электронных систем – турецкой, канадской и немецкой (производство – Южная Африка).

Что касается вооружения, дрон может нести различные боеприпасы. Самые популярные среди них – легкие бомбы MAM-C с лазерным наведением весом 6,5 кг и дальностью поражения 8 км, стоимостью около 5 тыс. долларов за единицу.

Основное вооружение – бомбы MAM-L весом 22 кг, которые могут управляться как лазером, так и инфракрасным телевизионным наведением, с дальностью до 15 км и ценой около 10 тыс. долларов. Дрон может одновременно нести до четырех таких боеприпасов.

Среди новейших видов вооружения – миниатюрные крылатые ракеты "Кеманкеш" весом 35 кг с дальностью до 200 км. Они оснащены телевизионной головкой самонаведения, а оператор может управлять ракетой на расстоянии до 50 км с перспективой увеличения до 100 км. Новый летательный аппарат способен нести до четырех таких ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции рассматривали возможность поставки Украине новых ударных БПЛА Bayraktar Akinci. Наша страна стала первой, где турецкое правительство разрешило производить такие беспилотники.

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