Молдова, задача со звездочкой: выйти из-под российского влияния или оставить все как есть

На карте Европы, кроме Украины и войны против нее России-агрессора, есть еще один усыпленный источник опасности, который при желании руководители Кремля могут расконсервировать в любой нужный им момент. Анклав Приднестровье – это лишь точка входа. Куда опаснее процессы, которые замаскированы под диаметрально противоположные лозунги, но схожи с теми, которые годами медленно происходили в Грузии. Напомню, что Грузия прошла долгий путь к евроинтеграции, чтобы в ответственный момент... развернуться на 180 градусов и стать чисто российским государством-сателлитом. Похоже, что у нас за спинами, пока Украина кровью платит за демократию и собственную независимость, происходит подобный процесс.

География как фактор выбора геополитического курса

Итак, соседняя Молдова, которая имеет захваченные сепаратистами территории, контролируемые Тирасполем и почти 35 лет называющие себя независимой Приднестровской Молдавской Республикой, граничит только с двумя государствами – Украиной и Румынией – и не имеет выходов к морю. Есть только международный речной порт Джурджулешты на Дунае. Само географическое расположение говорит о том, что Молдова – должна быть в европейской семье народов. Но события начала 90-х ХХ в., война в Приднестровье и, как результат, "миротворческая" военная миссия Российской Федерации стала гирями на прытких ногах РМ. Со временем экспансия российского влияния усилилась до откровенного присутствия во властных кабинетах, парламенте, судебной власти и высшей должности политиков-"русскомировцев". Кому нужны подробности – полно информации в сети. И эта тенденция все глубже и глубже загоняла бы государство в тесные объятия Кремля, но пришел 2020 год. Тогда у Молдовы замаячила надежда – с лозунгами "Молдова – это Европа" на высшую управленческую ступень взошла молодой политик Майя Санду. Республика Молдова взяла четкий курс на евроатлантическую интеграцию. Уровень доверия к женщине-президенту был 54%. Процессы начали закручиваться...

Молдова направляется в Брюссель и Страсбург с повернутой к Москве головой?

Одним из декларативных заявлений Майи Санду во время избирательной гонки была жесткая позиция к проявлениям сепаратизма (Гагаузия, Приднестровье), борьба с российским влиянием, коррупцией и энергетическая независимость. Первый визит в статусе президента в 2021 году госпожа Санду осуществила в Киев. Именно во время встречи с президентом Зеленским было озвучено общее желание решить вопросы безопасности, развивать экономические отношения, наращивать товарооборот и гармонизировать путь продвижения стран-соседей в Евросоюз "Восточное партнерство". Еще среди глобальных логистических проектов появилось строительство мостоперехода через Днестр и создание узлового международного логистического хаба.

Тогда же, в 2021 году, президент Украины способствовал помощи Молдове во время очередного энергетического кризиса, который приобретал угрожающие масштабы. Цены на газ пошли вверх – 1 тыс. куб. м газа стоила от $1050 на фоне уменьшения транзита российского газа через Украину на 20%. Украина спасла Молдову, дав 15 млн куб. м голубого топлива просто в долг. Под личные гарантии президента Санду. Щедро, согласитесь! И – по-добрососедски!

Но это единение явно не понравилось в Кремле, и Россия начала "отрывать" Молдову от Украины. Как мы увидим впоследствии, план под прикрытием осуществляется в полном объеме и до сих пор.

Вдруг на фоне заявлений об активизации действий по вступлению в ЕС в нескольких интервью, как по команде с башни московского центра принятия решений, Майя Санду заявила, что Молдова стремится развивать внешнеэкономические связи с РФ, будет способствовать активизации и расширению торгово-экономических отношений. А в разгар ковида Майя Санду обратилась к главе Кремля Владимиру Путину, чтобы российская вакцина "Спутник V" (которая не прошла тестирование ЕМА) была бесплатно предоставлена медицинской системе Молдовы. Кстати, с подобными просьбами к Путину тогда обратились Беларусь, Чехия и Словакия. По Лукашенко – ясно, а вот словацкому премьеру Матовичу это действие стоило должности, и Милош Земан (давний друг Москвы) под протесты и осуждение сошел с политического олимпа после 10 лет управления. Майя Санду тихо вышла из воды осуждения сухой. А вот украинско-молдавские отношения именно с того времени вошли в фазу похолодания.

Полномасштабное вторжение: на крови украинцев – к Евросоюзу и дружбе с Москвой?

За время вторжения в Украину оккупационных войск российской армии поддержать нашу борьбу приезжало большое количество гостей, даже президент США. И довольно неожиданной будет информация, что глава страны, на территории которой находится российский военный контингент, находятся крупнейшие в Европе склады боеприпасов времен СССР и есть неподконтрольный Кишиневу анклав "ПМР", впервые с начала большой войны посетила Зеленского только в конце июня 2022 года, осудив агрессию РФ. И это государство, имеющее общую границу с Украиной, где именно сейчас до 15 тыс. бойцов Сил обороны Украины обеспечивают безопасность от возможных ДРГ россиян со стороны Приднестровья. Кстати, вопрос анклава раз и навсегда можно было решить в том же 2022 году. Но Санду приняла решение "не нагнетать" и никаких действий против самопровозглашенных руководителей "ПМР" и пребывания российских войск не было осуществлено. Волки из Кремля остались сытыми, а на территории, контролируемой Тирасполем, разместились серверы крупнейших тг-каналов россиян, распространяющих информационную ложь в Украине и раскалывающих украинское общество враждебными ИПСО.

Еще раз напомню, что поставки в ПМР для российских вояк нельзя осуществить через границу с Украиной, Румыния – страна НАТО. Ответ на вопрос, кто дает "зеленый свет" на это, найдете сами, да?

Еще одной странностью стало молчание Майи Санду, демократки и проевропейского лидера, по поводу убийства в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. Как будто воды в рот набрала! Только когда ее уже прижали вопросом, президент Молдовы скромно заметила, что это – внутреннее дело РФ и что, конечно, жаль человека, но у ее страны есть много других насущных вопросов, которыми она занимается.

Вернемся в наш февраль 2022 года. По сокращенной процедуре Еврокомиссия разрешает подать заявку на вступление в Европейский Союз Украине и прицепом – странам "Восточного партнерства". В это время принимается первый пакет санкций западных партнеров против РФ за агрессию и войну в Украине. И Грузия, и Молдова подают 3 марта 2022 года заявки на членство в ЕС, но... и Грузия, и Молдова не поддерживают санкции против России. В Тбилиси на массовые протесты выходит море людей, президент Саломе Зурабишвили требует от правительства Грузии решительных действий и осуждения факта войны. Но санкций не произошло, а затем Грузия приняла десятки тысяч беглых россиян от мобилизации, а потом появился закон об иноагентах, как под копирку написанный с российского, а следом серый и выгодный импорт в РФ, а затем... Грузия решила остановить свой путь в ЕС и фактически вошла в орбиту влияния России.

Зато громкие заявления молдавского президента Санду по активизации борьбы с российским влиянием, яркие пассажи об осведомленности о больших суммах финансирования пророссийских движений, партий, политиков, но все это – без действий и последствий. Хотя нет, последствия произошли. РФ заявила, что с начала 2024 года приостановит поставки газа в Молдову. Санду заявила, что курс Молдовы – это освобождение от энергозависимости от российского газа. В тот момент это одобрительно восприняли в Страсбурге, где как раз отрабатывали отказ от российских углеводородов. Донором энергоресурсов на некоторое время для Молдовы стала Румыния.

Газовые схематозники в Кишиневе, Тирасполе, Москве и Брюсселе

Еще кое-что интересное по газу. Будучи кандидатом в президенты Молдовы, Майя Санду дала пространное интервью Дмитрию Гордону, где четко описала схематоз россиян по поставкам газа и заявила, что в случае ее избрания она эту схему сломает. Схема простая, следите за руками! Российские поставки природного газа заходят в Приднестровье транзитом через Молдову, а счета за использованный газ в ПМР Россия выставляет... госкомпании "МолдоваГаз". Денег с ПМР за миллиарды кубов потребленного газа в правительстве Молдовы никто взыскать не может, поэтому эти долговые обязательства накапливаются. А россияне потом выставляют штрафы, пеню и требования к Молдове. По данным Carnegie Endowment, Приднестровье получало газ от России бесплатно с 2005 года, накопив долг около 11,1 миллиарда долларов. Этот газ использовался для производства электроэнергии, которая обеспечивала значительную часть потребностей Молдовы в электроснабжении. Приднестровье продавало электроэнергию Молдове по сниженным ценам, получая доходы, которые использовались для финансирования местных потребностей.

Так вот. Вместо выкачивания денег из бюджета Майя Санду поступила мудро... обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить субсидию на закупку газа для Приднестровья. ЕС, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, предоставила Молдове сразу $20 млн безвозвратной помощи на приобретение газа для прохождения зимнего сезона. Как вы думаете, куда пошло голубое топливо, приобретенное правительством Молдовы за деньги европейцев? Оно все обогрело... снова Приднестровье. Хотя часть северных районов Молдовы тоже страдала от отсутствия отопления. Фактически ЕС поддержал анклав русских на территории Молдовы. За счет чьих денег? Возможно, даже и наших, тех, что европейцы планировали дать нам на поддержку обороны и средства защиты от российских шахедно-ракетных атак.

В то время у демократического лидера была предвыборная кампания, и ради голосов молдаван на территории ПМР она фактически сохранила режим самопровозглашенного президента Вадима Красносельского, которого сама же Москва бросила на произвол судьбы замерзать с 370 тысячами жителей региона, прекратив поставки газа. Так действительно ли Санду стремится решить вопрос анклава, который создает постоянную угрозу для Украины в тылу?

А вот что касается электричества, то Кишинев использует 75% производимой электроэнергии на Дубоссарской ГЭС и Молдавской ТЭС, находящихся в Приднестровье. И за каденцию Санду закупки выросли в общем еще на 40% от предыдущих. И только когда Москва перестала поставлять газ в ПМР, Молдова начала поиски закупки электричества у Украины и Румынии. Но вопрос долгов все равно висит. Поэтому правительство пошло на отчаянный шаг – создало нового независимого оператора Energocom.

Что касается Приднестровья, то, как мы знаем, его контролирует через марионеточное правительство ПМР Кремль. То есть все схемы еще Игоря Додона, нынешняя глава нашла, как финансировать за счет европейцев жителей ПМР, но это же средства для поддержки анклава Кремля! Курировали газовые схемы на самой высокой ступени – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, которого лишь недавно на этом направлении заменил "ястреб войны" Сергей Кириенко, первый замглавы. И это – тревожный знак для Украины. Потому что повышение статуса куратора среди кремлевских управленцев является сигналом к интенсификации событий на вверенной территории. Что, собственно, в Молдове и наблюдаем.

Вернемся к сотрудничеству с Еврокомиссией. Молдове открыли транш в $2 миллиарда. Постепенно они начали поступать и подпитывать обессиленную экономику самой бедной страны Европы. Бесспорно, благосклонность ЕС Майя Санду завоевала. Но давайте честно, если бы не вторжение рашистов, то никакого одобрения заявки Молдовы в 2022 году не произошло бы. А свет в конце тоннеля нищеты, холода и оттока граждан Молдовы был бы едва виден. Наша беда умело была использована для якобы национальных интересов страны. На самом же деле – в интересах Кремля! И от осознания этого так противно как-то, правда?

Борьба с коррупцией и дело о ландромате

Часто мы, живущие рядом, не очень интересуемся делами соседей. А вот в мире о молдавском ландромате говорят много, и расследователи из других стран распутывают это дело до сих пор. Украденный миллиард, захват властных институтов Владимиром Плахотнюком, олигарх и российский гауляйтер Илон Шор, фирма-распорядитель серой офшорной зоны Приднестровья "Шериф", "прачечная российских грязных денег" – это не полный перечень того, что вы могли пропустить и что происходило в Молдове за время независимости. Алкоголь, сигареты – цветочки контрабанды. Куда большими объемами через эту "черную" дыру идут топливо, оружие, деньги, наркотические вещества, а теперь и майнинговые фермы и крипта. И, ввиду высокомаржинальности этого вида деятельности, реальной борьбы с контрабандой Кишинев не ведет. В деле и в доле, видимо?

К слову, лидеры самопровозглашенной ПМР регулярно летают в Москву, встречаются с кураторами и прочими высокими чиновниками Кремля. А задумайтесь: как это осуществить? Ни в Тирасполе, Бендерах или Рыбнице нет аэропортов. Свое воздушное пространство Украина закрыла. Так как же "президент ПМР" Вадим Красносельский, руководители "правительства ПМР" Александр Розенберг, спикер "парламента ПМР" Александр Коршунов с охраной и почтой попадают в Москву? Телепортации пока не придумали. А вот VIP-зал для уважаемых людей в аэропорту Кишинева – существует. Как и полное отсутствие каких-либо уголовных дел или дел о государственной измене в отношении всех чиновников "ПМР". Евроинтергация идет полным ходом, грозит президент Молдовы пальчиком Путину, но его прихвостней, включая и Илана Шора, пускают туда-сюда летать. Это как назвать? Видимо, это и есть неудержимое желание прекратить существование анклава Приднестровье, ага.

Начало строительства команды преданных и давление на несогласных

А вот закручивать гайки Майя Санду начала в конце каденции первой и в начале новой. Не иначе как диктатуру строит и расставляет на должностях только верных ей, а не полезных для государства чиновников. Так, под конец 2023 года глава Национального банка Октавиан Армашу под влиянием на парламентское большинство PAS Санду был уволен. Основание – все то же дело о миллиарде, хотя странно было отпускать ценного то ли свидетеля, то ли участника. Зато из Румынии на эту должность назначили Анку Драгу, первую женщину-главу Сената Румынии и многолетнего до того министра публичных финансов. И близкого к президенту Молдовы человека – подругу. Эксперты отметили, что такими действиями Санду фактически лишила Нацбанк Молдовы самостоятельности и независимости, ведь все годы первого срока Санду осуществляла давление на Армашу, который не соглашался с экономической политикой президента и правящей партии PAS. Теперь же с госпожой Драгу все иначе и проще в ручном режиме координировать финансовый и банковский сектор.

Далее было дело по увольнению уже в 2025 году Вероники Драгалин, руководительницы Антикоррупционной прокуратуры, которая тоже занималась делом ландромата. Решение об объединении Антикорпрокуратуры с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам жестко критиковали в Еврокомиссии. Драгалин даже написала открытое обращение к президенту, правительству и парламенту Молдовы, а также к международным структурам, таким как GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией), относительно бессмысленности слияния двух учреждений, во время которого дела о махинациях на миллиард тихо утонули.

Странно было наблюдать за борьбой в президентской гонке Санду и Александра Стояногло, гагауза, бывшего генерального прокурора Молдовы, уволенного Санду с должности в 2023 году. Тогда его обвинили в содействии побегу Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка и Илона Шора, являвшихся фигурантами дел о махинациях и выводе из страны космических сумм, которые вела ГП РМ во время Стояногло. Александр Стояногло был выдвинут от Партии социалистов, которую щедро финансировала Москва, о суммах в 100 тыс. и более на подкуп избирателей говорила сама Санду, однако до реального расследования относительно действий или бездействия Стояногло и злоупотребления служебным положением так и не дошло. Но Александр Стояногло, который обвинил Санду во вмешательстве в работу прокуратуры и требовании открыть дела на всех представителей оппозиции, стал очень удобным кандидатом для политтехнологов штаба Санду. Он был олицетворением российского влияния, покрывания коррупции и краж из банковской сферы, и на его фоне Санду выглядела революционеркой, которая стала на перестрелку с нашествием российского влияния и пророссийских политиков. И не беда, что незаконные действия Санду Александр Стояногло опротестовал в Европейском суде по правам человека, где было признано, что нарушение и давление таки было, и даже назначили стране Молдове выплаты компенсации за это Александру Стояногло. Кстати, примечательно, что после выборов больше к делу о содействии бегству одиозных молдавских олигархов не возвращались.

Логистический коридор, которого не произошло, и шаг вперед и два назад

Вы скажете: зачем нам такие перипетии молдаван – пусть живут так, как сами знают. И где-то будете неправы. Потому что Молдова для нас при определенных условиях – это еще один логистический коридор. Вспомните, как Польша заблокировала границы с Украиной. И вопрос не только в транзите зерна, а и в своевременной доставке более ценных грузов для обороноспособности Украины. Открывая фуры и грузовые платформы, некоторые полезные идиоты-поляки "засветили" для россиян почти всю номенклатуру военных поставок западной коалиции. Нас выручало сообщение с Румынией. А если бы был достроен мост через Днестр и ликвидирована ПМР, то Молдова тоже на транзите грузов зарабатывала бы, а мы имели бы альтернативные пути поставок и оружия, и техники. А в мирном будущем такие логистические пути точно бы наполнялись товарами из одесских портов.

Но в последнее время при каденции Санду все меньше вспоминают о "Стамбульских соглашениях", по которым РФ обязана вывести свои войска из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

А еще есть ряд соглашений с РФ, которые до сих пор действуют. А еще есть объединение СНГ, из которого Молдова выходит так медленно, как будто никуда не собирается. Евросоюз, дав согласие Молдове, вынужден был напомнить о СНГ, и лишь 30 ноября 2022 года было заявлено о приостановке членства, а сам выход начался с мая 2023 года. За это время Молдова вышла из 66 межгосударственных соглашений из 282, которые подписала и ратифицировала в рамках Содружества Независимых Государств. Последнее движение здесь было в том же 2023 году, и все затихло. В то время как Россия активно пытается реанимировать все форматы такого рода. Чего ждет Санду? Денег из Москвы для ПМР, нового газового соглашения с Кремлем, какие предложения от российских убийц украинского народа ожидает, не выходя из СНГ? К примеру, Грузия вышла из этого союза через неделю после агрессии РФ в 2008 году. Украина вышла из уставных органов СНГ в 2018 году.

Еще один формат, который сознательно игнорируется, – это ГУАМ. И если мы уже потеряли Грузию, которая ушла под крыло Кремля, то объединение Украины, Азербайджана и Молдовы может стать примером синергии трех государств, которые извлекли из себя российское влияние, нарративы и дух. Последний саммит состоялся аж в 2017 году, и тогда стоял вопрос запуска Зоны свободной торговли и транспортный. Все документы уже разработаны и подписаны, остается их запустить в работу.

Сейчас встречу на этой площадке могла бы организовать Санду. И взаимовыгодное сотрудничество на основе уважения суверенитета, территориальной целостности, международно признанных границ и экономической выгоды создало бы значительную конкуренцию РФ. Путь из Европы через Молдову, Украину, Черное море, Турцию (как страну-наблюдателя) в Нахичевань, а затем через Зангезур в Азербайджан и Каспий – это рост влияния стран-участниц и ускорение евроинтеграционных процессов. Да и о евроатлантических перспективах в этом случае можно вспомнить. Но, пока Украина в войне, а Азербайджан спорил с Арменией, Молдова не делала никаких движений и инициатив. Понятно, что бенефециаром такой тишины является, опять же опосредованно, РФ.

Кстати, о каспийском газе. Трансбалканский газопровод, который проходит через Одесскую область, мог принести той же Молдове до 24 млрд куб м газа из Азербайджана. Именно в населенном пункте Орловка, где россияне совершили атаку на газораспределительную станцию, забор газа через транзит Румынией в Молдову был бы еще одним инструментом к энергетической безопасности Молдовы. Но Санду продолжает политику демонстрации европейскости без сущностного наполнения в ожидании, что и этой зимой Еврокомиссия даст денег на закупку газа для Приднестровья у россиян?

В общем политика Майи Санду понятна: балансировать максимально долго между европейскими и российскими деньгами, которые содержат разные части Молдовы. Такое себе – и волки сыты, и овцы целы. Но похоже на то, что медленно и неустанно под руководством Санду Молдова превращается все больше в волка в овечьей шкуре. Хотя почему в волка? Украина очень хорошо узнает в этих движениях российского медведя, который неожиданно выкормлен на имитации евроинтеграционных месседжей у нас за спиной.