Россия атаковала важный газовый объект в Украине: будут ли отключения

Россия атаковала в Украине компрессорную станцию на юге (Одесская область) возле границы с Румынией, которая обеспечивает поставки газа из Европы. Массовых отключений газа пока не прогнозируется, но угроза энергетической безопасности сохраняется.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Это очередной пример энергетического террора, который угрожает не только Украине, но и стабильности газоснабжения во всем регионе.

Этот объект играл ключевую роль в диверсифицированном маршруте поставок природного газа, который проходит через Трансбалканский газопровод. Именно по нему в украинские газохранилища уже доставлялся сжиженный природный газ из США, а также тестовые объемы азербайджанского газа, поступавшие через греческие СПГ-терминалы.

Удар дронами был массированным – десятки беспилотников попали по оборудованию, которое обеспечивает критический транзит. Несмотря на сложность ситуации, сейчас специалисты работают на месте и оценивают технические последствия атаки.

Атака ударила не просто по инфраструктуре, а по стратегическому газовому маршруту, который должен был уменьшить зависимость Украины и Европы от российского газа. По словам министра энергетики Светланы Гринчук,Россия открыто демонстрирует готовность атаковать любые альтернативы собственному экспорту, чтобы сохранить контроль над рынком энергоносителей.

По словам Гринчук, такие действия – это целенаправленные попытки сорвать планы ЕС отказаться от российского газа до 2027 года. Уничтожение энергетических узлов – это не только удар по энергетической безопасности Украины, но и потенциальная угроза для всех партнеров, которые поддерживают диверсификацию поставок.

Сейчас массовых отключений газоснабжения в Украине не прогнозируется. Поставки газа для внутренних нужд обеспечивается благодаря другим маршрутам и имеющимся запасам в подземных хранилищах. Однако эта атака – четкое предупреждение об уязвимости новых энергетических маршрутов и потенциальную угрозу будущей зимой, когда спрос возрастет.

Украинская власть призывает европейских партнеров реагировать не только заявлениями, а конкретными санкциями и противодействием. Как отметила Гринчук, безнаказанность провоцирует новые удары и ни один инфраструктурный объект в Европе не может чувствовать себя в безопасности, пока агрессор не получает должного ответа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине тарифы на электроэнергию могут пересмотреть только с 1 октября 2025 года. Действующая цена составляет 4,32 грн за кВт*ч и до указанной даты не изменится. В то же время вполне возможно, что стоимость электроэнергии оставят на таком же уровне и после 1 октября

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