Со ссылкой на издание русских эмигрантов "Новая газета Европа" распространяется информация о мирном плане от Турции, базирующемся на проекте стамбульского мирного договора двухлетней давности.

Этот план предусматривает:

взаимное обязательство США и россии о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем;

запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может повлечь за собой дестабилизацию ее правительства;

замораживание войны на нынешней линии фронта;

обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны россией;

гарантии внеблокового статуса Украины к 2040 году;

обмен пленными по формуле "всех на всех";

россия не отрицает вступление Украины в Евросоюз.

Поскольку с результатами территориальных референдумов кто-то обязательно не согласится, фактически речь идёт об отсрочке войны до 2040 года под пока ещё непонятные гарантии.

При этом в сравнении с "минимумом" — замораживанием войны по линии фронта и возможной договорённостью о возможности вступления Украины в ЕС — у плана есть вроде бы плюсы: ЕС гарантируется, а в 2040 году снимается запрет на вступление в НАТО и тогда же происходят непонятные референдумы с непонятными последствиями, но с какой-то непонятной новой надеждой на возврат оккупированных территорий (что, понятно, вступление в НАТО снова отложит).

Похоже, это один из вариантов того, к чему станут склонять Украину, если её оставят без американской помощи и большого выбора в такой ситуации у неё не будет.

Интересно, что Путин уже успел напомнить о своей поддержке неподписанных стамбульских договорённостей, но имел ли он в виду именно это предложение Эрдогана как их реинкарнацию, пока что неизвестно.

Между прочим, данный проект можно считать и вариантом от Трампа, ибо всё это очень перекликается с тем, что он говорит, но до ноября без американской помощи линия фронта ещё может несколько измениться в худшую сторону.

Помощь может ещё и быть, но вороны уже слетаются. А каких-то 16 лет для них не срок.