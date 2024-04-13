Блог | Мирный план Эрдогана-Путина-Трампа: перенести войну на 16 лет
Со ссылкой на издание русских эмигрантов "Новая газета Европа" распространяется информация о мирном плане от Турции, базирующемся на проекте стамбульского мирного договора двухлетней давности.
Этот план предусматривает:
взаимное обязательство США и россии о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем;
запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может повлечь за собой дестабилизацию ее правительства;
замораживание войны на нынешней линии фронта;
обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны россией;
гарантии внеблокового статуса Украины к 2040 году;
обмен пленными по формуле "всех на всех";
россия не отрицает вступление Украины в Евросоюз.
Поскольку с результатами территориальных референдумов кто-то обязательно не согласится, фактически речь идёт об отсрочке войны до 2040 года под пока ещё непонятные гарантии.
При этом в сравнении с "минимумом" — замораживанием войны по линии фронта и возможной договорённостью о возможности вступления Украины в ЕС — у плана есть вроде бы плюсы: ЕС гарантируется, а в 2040 году снимается запрет на вступление в НАТО и тогда же происходят непонятные референдумы с непонятными последствиями, но с какой-то непонятной новой надеждой на возврат оккупированных территорий (что, понятно, вступление в НАТО снова отложит).
Похоже, это один из вариантов того, к чему станут склонять Украину, если её оставят без американской помощи и большого выбора в такой ситуации у неё не будет.
Интересно, что Путин уже успел напомнить о своей поддержке неподписанных стамбульских договорённостей, но имел ли он в виду именно это предложение Эрдогана как их реинкарнацию, пока что неизвестно.
Между прочим, данный проект можно считать и вариантом от Трампа, ибо всё это очень перекликается с тем, что он говорит, но до ноября без американской помощи линия фронта ещё может несколько измениться в худшую сторону.
Помощь может ещё и быть, но вороны уже слетаются. А каких-то 16 лет для них не срок.