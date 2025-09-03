'Мир или война': Си Цзиньпин на масштабном военном параде в Пекине заявил, что мир стоит перед выбором. Фото и видео

Лидер КНР Си Цзиньпин на масштабном параде в Пекине, организованном по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил, что мир стоит перед выбором между миром и войной. По его словам, Китай является великой нацией, которую "никто не запугает" и "не победит".

Видео дня

Вероятно, такие месседжи Си Цзиньпин посылал Соединенным Штатам и их союзникам. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Сегодня человечество стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, выигрыш для всех или нулевая сумма", – сказал Си Цзиньпин и добавил, что китайский народ "твердо стоит на правильной стороне истории".

Символический сигнал США

Си Цзиньпин заявил, что Китай является великой "непобедимой" державой, которую "никто не сможет напугать". На параде рядом с ним присутствовали российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Впрочем, именно уникальный момент, когда трое лидеров шли по красной дорожке, жали друг другу руки и переговаривались, по мнению аналитиков, стал символическим сигналом Западу.

Он продемонстрировал их совместное неповиновение на фоне торговых тарифов и непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа, обостряющей отношения Вашингтона как с союзниками, так и с оппонентами.

Эксперты отмечают, что парад имел целью продемонстрировать влияние Си Цзиньпина на страны, которые стремятся пересмотреть мировой порядок, сформированный Западом. Событие состоялось всего через несколько дней после масштабного саммита в китайском Тяньцзине, где собрались лидеры государств Глобального Юга, среди которых был и Путин.

После речи Си Цзиньпин совершил обзор парада, он передвигался в открытом автомобиле, приветствовал войска и принимал их приветствия. Особое внимание аналитики уделили продемонстрированному арсеналу: от танков, беспилотников и ракет большой дальности до ядерных систем, современных истребителей, самолетов-невидимок, а также нескольких новейших образцов вооружения.

"Это оборудование имеет целью "заставить Соединенные Штаты, Европу и соседей Китая задуматься, если они будут рассматривать возможность бросить вызов основным национальным интересам Китая", – сказал старший научный сотрудник школы международных исследований имени С. Раджаратнама Дрю Томпсон.

Трамп отреагировал

Это событие вызвало почти мгновенную реакцию Трампа.

"Главный вопрос, на который следует дать ответ, заключается в том, вспомнит ли президент Китая Си об огромной поддержке и "крови", которую Соединенные Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от очень недружественного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в стремлении Китая к Победе и Славе. Я надеюсь, что они будут по праву почтены и упомянуты за свое мужество и жертву!" – написал президент США в своем аккаунте Truth Social.

К тому же глава Белого дома отметил, что его поздравления передаются Си Цзиньпину, Путину и Киму, пока они готовят заговор против Америки.

"Желаю президенту Си и замечательному народу Китая большого и долгого дня празднования. Прошу передать мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп.

Как писал OBOZ.UA, накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. Стороны подписали соглашение о строительстве масштабного трубопровода для поставок природного газа в КНР через Монголию. Вместе с тем диктатор заявил, что российско-китайские отношения находятся на "беспрецедентно высоком уровне", а лидер КНР назвал его "старым другом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!