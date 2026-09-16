Минюст США выдвинул обвинения группе граждан России, связанных со спецслужбами: подробности

Генеральный прокурор Тодд Бланш сообщил, что Министерство юстиции США предъявило обвинительное заключение нескольким гражданам России, работавшим на разведывательные службы страны-агрессора (сеть RIS). Их обвиняют в финансировании терроризма и сговоре с целью совершения убийств в разных уголках мира.

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Соответствующее заявление Бланш сделал на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома 15 сентября, передает ABC News. По его словам, обвинительное заключение было обнародовано в Южном округе Нью-Йорка.

Обвинительное заключение содержит информацию о якобы попытках этой группы граждан РФ убить российского диссидента. Тот, по их мнению, находился в районе Вашингтона, округ Колумбия.

Подробности дела

Группа, работавшая на спецслужбы РФ, состояла из двух россиян, двух кубинцев и одного венесуэльца. Их целью было совершение терактов и убийств по всему миру, в частности в Соединенных Штатах.

Как указано в обнародованном обвинительном акте, эта сеть, помимо прочего, якобы платила и пыталась платить лицам в США и в других странах за проведение предварительного наблюдения и совершение целенаправленных убийств, а также поручала своим сообщникам совершать и пытаться совершать террористические акты против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, которые поддерживают Украину или считаются поддерживающими ее. Обвиняемые остаются на свободе.

На сайте Минюста обнародовали данные обвиняемых (первые трое являются высокопоставленными членами сети RIS):

– Юрий Храмеев, также известный как "полковник Юрий", 63 года, гражданин России, бывший полковник российских спецслужб, который участвовал в вербовке многих лиц для совершения убийств людей, которых считали российскими диссидентами;

– Кирилл Храмеев, 27 лет, гражданин России, офицер Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и сын Юрия Храмеева;

– Оэмис Ромагоза Дуррути, 35 лет, гражданин Кубы, влиятельный член кубинской диаспоры, проживающий в России, который координировал нападения для сети RIS;

– Яйдель Дельгадо Суарес, также известный как "Викинг", 35 лет, из Кубы, является активным вербовщиком для сети RIS и вербовал или пытался вербовать многих людей в Соединенных Штатах;

– Анхель Эдуардо Кастро, 22 года, из Венесуэлы, который вместе с Суаресом участвовал в вербовке лиц, проживающих в США, для слежки и попытки убийства известного российского диссидента, проживающего в США.

"Наша задача – не дать противникам Америки развязать насилие и террор на американской земле. И именно это мы и делаем благодаря работе ФБР и прокуроров нашего Министерства юстиции", – сказал генеральный прокурор Тодд Бланш.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня в Польше в городе Била-Подляска на парковке жилого комплекса застрелили 44-летнего гражданина России. Убитым оказался Семен Скрепецкий – российский художник, бескомпромиссный критик режима Владимира Путина и политический беженец.

Предполагаемый убийца (скорее всего, один из двоих) был задержан недалеко от консульства Беларуси в Белой Подляской. По неофициальной информации, задержанный мужчина является гражданином Беларуси.

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