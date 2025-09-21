Мэр открыл первую бочку пива двумя ударами: в Мюнхене официально стартовал 'Октоберфест'

В Мюнхене в субботу, 20 сентября, стартовал 190-й Октоберфест – самый массовый народный фестиваль мира. Традиционно мэр города Дитер Райтер открыл первую бочку пива всего двумя ударами, после чего начали наливать первые кружки. Уже в день открытия палатки оказались переполнены.

По данным немецкого медиа DW, очереди ко входу образовались еще ночью. Тысячи посетителей, многие из которых были в национальных баварских костюмах, ждали открытия ворот. В девять утра они бросились к палаткам, чтобы занять лучшие места.

Очереди и первые кружки

Первые безалкогольные напитки и закуски начали подавать с 10 часов, а пиво – ровно в полдень после символического открытия. В прошлом году на Октоберфесте было выпито более 6 миллионов литров пива. На этот раз организаторы прогнозируют еще большие показатели.

Фестиваль развернулся на Лугу Терезы, где расположили 14 больших шатровых павильонов и десятки меньших. Кроме этого, работает около 150 аттракционов. Атмосфера сочетает шумные песни, запах жареных колбасок и колоритные баварские танцы.

Трагедия в первый день

Несмотря на праздничную атмосферу, открытие Октоберфеста омрачила печальная новость – утром умерла 71-летняя женщина. По данным полиции, речь идет о работнице из числа шоу-продавцов, которая жила в своем передвижном доме. Медики не обнаружили признаков насильственной смерти, однако вероятной причиной стала аномальная жара, установившаяся в Мюнхене.

Как пишет Bild, смерть женщины стала первым трагическим случаем нынешнего фестиваля. Врачи и спасатели отмечают, что высокие температуры особенно опасны для пожилых людей. В день открытия на территории Октоберфеста уже было зафиксировано более полутысячи медицинских вызовов – от тепловых ударов и проблем с давлением до потерь сознания среди посетителей.

Безопасность и организация

Ежегодно на территории действует большой медицинский пункт, куда обращаются до пяти тысяч человек. Порядок на этот раз обеспечивают около 600 полицейских и еще около тысячи городских служащих и частных охранников. Установлены пункты контроля с металлоискателями, а также работает бюро находок.

