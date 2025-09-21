Менеджер энергокомпании Австрии, который занимался миллиардной сделкой, оказался агентом РФ – СМИ

Один из топ-менеджеров австрийского энергетического гиганта OMV был уволен по подозрению в шпионаже в пользу России. Дело расследуют контрразведка и правоохранительные органы страны.

Австрийский журнал Profil опубликовал расследование о менеджере нефтегазовой и химической группы OMV, который привлек внимание австрийской контрразведки из-за встречи с работником посольства РФ в Вене. Он длительное время поддерживал контакты с российским дипломатом, который считался потенциальным шпионом ФСБ.

Теперь российский дипломат должен покинуть страну, поскольку, как считается, он ответственен за масштабное дело промышленного шпионажа, которое потенциально может нанести значительный ущерб Австрии.

"Шпионская деятельность влияет не просто на кого-то, а на частично государственную OMV, крупнейшую и важнейшую инфраструктурную компанию страны, которая до недавнего времени была контрактным партнером российского государственного Газпрома", – отметило издание.

Долгосрочного сотрудника OMV, где работает более 20 тысяч человек, разоблачили как российского агента. Месяцами Управление государственной безопасности и разведки (DSN) следило за мужчиной, который привлек внимание благодаря встречам с дипломатом российского посольства. Он, в свою очередь, был в списке нескольких западных агентств как потенциальный шпион ФСБ, российской внутренней разведки.

Что известно о работнике OMV, которого подозревают в сотрудничестве с РФ

Речь идет о топ-менеджере OMV, которому компания доверяла настолько, что направила его в командировку в Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (Adnoc). Это государственная компания, которая не только владеет долей в OMV, но и вместе с ней реализует масштабные проекты на миллиарды евро.

Недавно OMV и Adnoc объединили свои нефтехимические дочерние компании Borealis и Borouge, создав одного из крупнейших в мире производителей пластмасс. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2026 года.

Подозреваемый в шпионаже менеджер был хорошо знаком с этим процессом. Он часто летал между Абу-Даби и Австрией, а во время пребывания в Вене встречался с российским дипломатом, которому подробно докладывал о ситуации.

Вот российский дипломат официально занимал скромную должность – только консультанта. В МИД Австрии даже не знали, какие именно обязанности он выполняет.

Расследованием дела занималось Управление государственной охраны и разведки (DSN). Хотя официально оно не комментирует результаты следствия, известно, что дипломат собирал информацию для ФСБ. Это подтверждают материалы, доступные судебным органам.

По решению суда провели обыск в доме сотрудника OMV. Там обнаружили большое количество секретных и внутренних документов, которые сейчас анализируются. Следователи пытаются установить, откуда именно они происходят – из OMV или из Adnoc, ведь у подозреваемого была информация об обеих компаниях.

Также остаются открытыми вопросы: действовал ли он самостоятельно или при поддержке других лиц, какую именно информацию передавал и как долго длилась эта связь. Неизвестно и то, когда именно его завербовали. По данным Profil, менеджер является натурализованным гражданином из Восточной Европы.

В компании сделали заявление о работнике

После того как о деле стало известно, OMV немедленно отреагировала на инцидент со своим сотрудником, отметив, что трудовые отношения с соответствующим работником были прекращены с немедленным вступлением в силу.

"OMV подтверждает, что трудовые отношения с соответствующим работником были прекращены с немедленным вступлением в силу. OMV полностью сотрудничает с соответствующими органами. Пожалуйста, поймите, что из соображений защиты данных мы не можем дополнительно комментировать отдельные трудовые отношения", – говорится в коротком заявлении компании.

Заметим, что OMV – крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания, штаб-квартира которой расположена в Вене. Она одной из первых на Западе заключила договор на поставку газа с СССР, а сейчас – разорвала его досрочно.

Дипломат посольства РФ находится на свободе

Российский дипломат сейчас находится на свободе. Судебные органы, со своей стороны, направили письмо в Министерство иностранных дел с просьбой снять дипломатический иммунитет с сотрудника российского посольства.

"Мы подтверждаем, что уголовное производство продолжается", – говорится в заявлении МИД.

Кроме этого, российского поверенного в делах вызвали в МИД Австрии, где его попросили выполнить требование об отмене дипломатического иммунитета, чтобы австрийская судебная система могла выполнять свою работу. Если это не будет выполнено, то ведомство объявит его персоной нон грата.

Россия до сих пор не отреагировала на инцидент, и журналисты издания сомневаются, что запрос Австрии будет выполнен в течение оставшихся нескольких дней. Тем не менее, согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, сотрудник посольства автоматически становится персоной нон грата и должен немедленно покинуть страну. Вероятно, именно так и произойдет.

Ранее же Кремль и его разведывательные службы не гнушались коррумпировать австрийских чиновников, чтобы проникнуть и таким образом ослабить аппарат безопасности. К примеру, бывшего агента разведки Эгисто Отта подозревают в шпионаже в пользу России, и вскоре ему придется отвечать за это в суде.

"Даже в нейтральной Австрии люди сейчас постепенно осознают то, о чем давно предупреждают другие европейские государства: Путин ведет войну против Запада. И против нас также — и это было спланировано давно заранее", – отметили журналисты.

