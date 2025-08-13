Маск угрожает Apple судом из-за OpenAI, Альтман назвал его манипулятором: что происходит

Илон Маск снова оказался в центре публичного конфликта – на этот раз из-за рейтингов приложений в App Store. Он заявил, что Apple искусственно удерживает OpenAI на первом месте в списках, чем, по его мнению, нарушает антимонопольное законодательство.

В ответ генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обвинил Маска в манипуляциях и личной предвзятости. Об этом пишет the guardian.

Что известно о конфликте

Причиной спора стал рейтинг бесплатных приложений в США: ChatGPT от OpenAI занимает первую позицию, тогда как Grok от xAI – только пятую. Маск публично упрекнул Apple в отказе добавить X или Grok в раздел "Must Have", несмотря на высокие позиции в других категориях. Он отметил, что его компания "немедленно примет правовые меры" против Apple.

"Apple ведет себя таким образом, что ни одна компания в сфере ИИ, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store, что является бесспорным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно примет правовые меры", – заявил Маск.

Альтман ответил жестко, заявив, что слышал о возможном вмешательстве Маска в алгоритмы X в пользу собственных проектов и против конкурентов. Он даже предложил Маску публично подтвердить, что тот никогда не менял алгоритм по таким мотивам, пообещав извиниться в случае подтверждения.

Маск, в свою очередь, назвал Альтмана "лжецом" и упрекнул его в недостаточном охвате постов.

Альтман и Маск основали OpenAI в 2015 году, но в 2018-м Маск покинул компанию после неудачной попытки взять ее под контроль. С тех пор он неоднократно критиковал OpenAI, в частности за переход к коммерческой модели, и даже подавал в суд, обвиняя в "шекспировском обмане". Альтман описывает бывшего партнера как "озлобленного и мелочного" из-за успеха компании после его ухода.

Спор развернулся на фоне растущего давления на Apple со стороны регуляторов. В 2024 году Минюст США обвинил компанию в поддержке незаконной монополии на рынке смартфонов, а Еврокомиссия наложила штраф в размере 500 миллионов евро за ограничения для разработчиков.

Ситуацию дополнительно подогрели пользователи X, которые напомнили, что в этом году первое место в App Store занимали и другие приложения – в частности китайский DeepSeek и Perplexity в Индии. А когда один из пользователей спросил у чат-бота Grok, кто прав в конфликте, тот неожиданно ответил: "Согласно проверенным данным, Сэм Альтман прав".

