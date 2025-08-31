"Лицо ХАМАС": в Израиле заявили о ликвидации главного пропагандиста террористов в Газе

Спикер ХАМАС Худайфа Самир Абдалла аль-Кахлут, также известный как Абу Обейда, был убит в результате израильского авиаудара в городе Газа. Ликвидированный руководитель террористической группировки отвечал за пропагандистский аппарат военного крыла ХАМАС и подстрекал к террору в арабском мире.

Видео дня

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается, что после этого Кабинет министров Израиля заседает в безопасном месте из-за опасений мести за авиаудар по Газе.

Израиль в воскресенье заявил, что печально известный спикер ХАМАС Абу Обейда был ликвидирован в результате израильского авиаудара в городе Газа, что на севере сектора Газа, днем ранее.

Армия обороны Израиля и Шин Бет (спецслужба системы спецслужб Израиля, занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности государства Израиль) сначала заявили лишь, что целью субботнего удара был высокопоставленный оперативник ХАМАС. Однако лицо было быстро идентифицировано как представителя террористической группы.

Министр обороны Израиля прокомментировал ликвидацию Абу Обейды

Результат удара сначала был непонятным. Неназванные источники в израильских службах безопасности выражали осторожный оптимизм относительно судьбы Абу Обейды, прежде чем министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что удар был успешным.

В заметке в соцсети X Кац написал, что Абу Обейда был ликвидирован в Газе и "отправлен на встречу со всеми подавленными членами зловещей оси из Ирана, Газы, Ливана и Йемена на дне ада".

"Поздравляем Армию обороны Израиля и Шин Бет с идеальным исполнением. Вскоре, когда кампания против Газы усилится, он встретит там многих своих сообщников в преступлениях – убийц и насильников ХАМАС", – написал Кац.

Заявление ЦАХАЛ о ликвидации спикера ХАМАС

Вскоре после сообщения Каца Армия обороны Израиля опубликовала заявление, в котором подтвердила, что Абу Обейда, которого она назвала "лицом террористической организации", действительно был целью субботнего удара.

"Операция была проведена совместно с оперативного штаба Шин Бет в сотрудничестве с Южным командованием и стала возможной благодаря предварительным разведывательным данным, собранным Шин Бет и военной разведкой, которые указывали на убежище, где находился террорист", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Военные заявили, что в течение последнего десятилетия Абу Обейда "отвечал за пропагандистский аппарат военного крыла ХАМАС". На этой должности он руководил деятельностью спикеров в бригадах и батальонах, координировал действия между элементами политических СМИ и военным крылом, а также был старшей фигурой, которая определяла политику пропаганды.

В ЦАХАЛ добавили, что пропагандистское крыло ХАМАС "отвечало за распространение информации о зверствах резни 7 октября, используя видеозаписи, снятые террористами ХАМАС".

Подразделение Абу Обейды также распространяло видео по всему арабскому миру, стремясь подстрекать к террористическим актам, и видео заложников в Газе, добавили военные.

Военные Израиля анонсировали новые удары по террористам

В отдельном выступлении начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что удар по Абу Обейде был последним в "серии значительных ударов Армии обороны Израиля в Йемене, Ливане, Сирии и других районах", но "это еще не конец".

"Большинство оставшегося правящего руководства ХАМАС находится за рубежом, и мы дойдем и до них", – добавил Замир и повторил, что Армия обороны Израиля "действует наступательно, с инициативой и оперативным преимуществом на всех аренах и в любое время".

Что известно об Абу Обейде

Абу Обейда был спикером военного крыла ХАМАС, Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам, с 2004 года. Он стал известным в 2006 году, когда объявил о похищении солдата Армии обороны Израиля Гилада Шалита.

С тех пор Абу Обейда, который всегда был в маске, стал лицом громких заявлений террористической группы и ее психологической войны.

Последнее его заявление было опубликовано в пятницу вечером, в котором он предупредил Израиль, что его запланированное наступление с целью захвата города Газа будет подвергать заложников в этом районе "тем же рискам", что и бойцов террористической группы.

Израиль готов к ответу от ХАМАС

В свете убийства представителя ХАМАС, а также ударов, в результате которых на прошлой неделе в Йемене погиб премьер-министр правительства, возглавляемого хуситами, Ахмед Галеб аль-Рахви, сообщалось, что Кабинет министров собрался на свое еженедельное заседание в безопасном альтернативном месте из-за опасений ответных атак.

На встрече премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля "уже начала выполнять" недавнее решение правительства "о победе над ХАМАС и возвращении всех наших заложников". Эти цели давно являются заявленными целями войны в Газе, но Нетаньяху, похоже, имел в виду решение продолжить захват города Газа израильскими военными.

Обращаясь к прошлонедельному удару по политическому руководству хуситов, Нетаньяху сказал, что "в каждой своей речи [лидер хуситов Абдул-Малик] аль-Хути обещает, что он нанесет удар по Израилю, что он уничтожит Израиль. Это написано на их флаге".

"Это обещание не будет выполнено", – пообещал он. "Но наше обещание – ударить по террористическому режиму с усиленной силой – выполняется. И как оно выполняется? Смертельным ударом Армия обороны Израиля ликвидировала большую часть правительства хуситов и дополнительных военных чиновников".

Он сказал, что Израиль будет продолжать работу по убийству высокопоставленных чиновников хуситов: "Это лишь начало кампании, направленной против высокопоставленных чиновников в Сане. Мы дойдем до всех них".

Нетаньяху также похвастался тем, что западная и арабская коалиции, которые атаковали хуситов в прошлом, не смогли достичь того, чего достиг Израиль, и сказал, что со времен 12-дневной войны с Ираном в июне Израиль "систематически наносит удары по остальным частям оси – день за днем, фронт за фронтом".

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные продолжают продвигать свои планы по захвату города Газа. Армию ЦАХАЛ уже заметили в окрестностях населенного пункта.

Ранее, 20 августа, представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что уже контролирует окрестности столицы провинции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!