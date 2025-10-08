Россия начинает вербовать кубинцев на войну: СМИ выяснили, почему это выгодно Путину

Украинские чиновники предупредили, что уже вскоре на стороне России в Украине могут воевать до 25 000 кубинцев. В таком случае они станут самым большим контингентом иностранных наемников на поле боя, превысив количество солдат из КНДР. Для РФ участие кубинцев в войне выгодно по нескольким причинам, среди которых как сохранение собственной живой силы, так и политические мотивы.

Видео дня

Россия вербует кубинских наемников, так как это ей выгодно, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Об этом пишет Forbes.

"Если погибает иностранец, нет социальных выплат и ответственности; у России нет родственников, которые недовольны войной; и, конечно, меньше погибших россиян", – сказал он, обращаясь к членам Конгресса США 19 сентября.

Почему кубинцы воюют за РФ

Для многих кубинцев привлекательность наемничества заключается в финансовой выгоде. Им обещают зарплаты около 2000 долларов в месяц – эти суммы значительно превышают заработную плату на Кубе, поэтому тысячи людей, сообщается, уже подписали контракты, чтобы отправиться на передовую.

Куба сейчас переживает серьезный экономический и энергетический кризис. Кристина Лопес-Готтарди, доцент Центра Миллера при Университете Вирджинии, рассказала, что средняя месячная заработная плата на острове составляет примерно 20 долларов.

Другие же кубинцы говорят, что их обманули предложениями работы на стройке в России, а затем отправили в окопы.

Гавана отрицает прямую причастность к вербовке Россией своих граждан, но аналитики утверждают, что такие масштабы были бы невозможны без молчаливого согласия кубинских властей.

Необходимость или политический шаг

Народный депутат Украины Александра Устинова заявила, что развертывание кубинских наемников в Украине – это для РФ вопрос политики, а не необходимости.

"Развертывание северокорейских и кубинских войск – это политические жесты, а не признаки нехватки российских войск. Россия завербовала около 20 000 кубинцев; более 1000 уже воюют в Украине, и мы убили около 40. У нас буквально есть их паспорта как доказательство. Речь идет о том, чтобы показать, что у них есть надежные партнеры", – сказала она.

По словам Устиновой, зависимость России от авторитарных союзников является частью более широкого раскола, который меняет мировую политику.

"Мир все больше разделен между демократическими странами и авторитарными режимами – среди них Россия, Иран и Северная Корея. Если России нужно 10 000 дополнительных военных, ее партнеры их присылают. Северная Корея не много чего получила; их в основном используют как одноразовую пехоту", – отметила политик.

Между тем мотивация Кубы является как экономической, так и идеологической. Важно то, что РФ очень хорошо платит кубинским наемникам.

"Если они умрут, их вдовы будут богатыми. Если они выживут, то станут богатыми героями. В любом случае, на Кубу придут очень нужные деньги, и режим сможет приписать себе заслуги", – сказал Александр Мотыль, профессор политологии в Университете Рутгерса.

Он добавил, что зависимость России от таких партнерств отражает более фундаментальную слабость.

"Набор солдат из таких стран, как Куба, Северная Корея, Африка и Центральная Азия, является признаком слабости, а возможно, даже отчаяния. Путин видит, что россияне все меньше готовы погибать даром, поэтому он позволяет иностранцам воевать и погибать вместо них", – отметил Мотыль.

Ось авторитарной поддержки

Зависимость РФ от иностранных наемников выходит за рамки человеческих ресурсов. Она подчеркивает растущую военную ось, связывающую Россию, Северную Корею, Иран, Венесуэлу, а теперь и Кубу – режимы, которые обмениваются оружием, технологиями и боевым опытом.

"Северная Корея и Иран также получают выгоду от своего сотрудничества с Россией через передачу технологий. Вполне вероятно, что Северная Корея получает помощь для развития своей ядерной программы, в частности, в разработке ядерных ракет подводного базирования", – сказал Люк Коффи, старший научный сотрудник Института Гудзона.

Украинские военные аналитики предупреждают, что это партнерство не является просто транзакционным. Оно превращает поле боя в общую "аудиторию" для военных авторитарных стран.

"У Путина нет недостатка человеческих ресурсов, он только что привлек еще 130 000 мужчин. На самом деле происходит то, что партнеры России хотят принять участие в боевых действиях. Северокорейцы, кубинцы и китайцы находятся на фронте не только для того, чтобы воевать за Россию, но и чтобы получить опыт в современной войне, особенно в использовании беспилотников", – сказал Билл Коул, основатель и генеральный директор Peace Through Strength Institute.

Опасность заключается в том, что наемники получают навыки боевых действий, которые они могут применить в других конфликтах по всей Европе, Латинской Америке и Азии.

Таким образом, для Кремля привлечение кубинских и северокорейских наемников является удобным способом ведения войны, который позволяет минимизировать негативную реакцию внутри страны. А для его партнеров это беспрецедентная возможность изучать и перенимать тактику применения современных беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели украинские чиновники предупреждали американских законодателей о росте масштабов вербовки Россией кубинских наемников для боевых действий в Украине. На данный момент известно о том, что до 5000 кубинцев воюют вместе с россиянами против наших Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!