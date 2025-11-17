Кортеж вице-президента США Вэнса попал в ДТП: чуть не погиб офицер полиции. Фото

В городе Меривилл в штате Теннесси во время движения кортежа вице-президента США Джей Ди Венса произошла авария, в которой критически пострадал офицер местной полиции. Инцидент произошел в пятницу вечером, когда правоохранители выполняли задачи по обеспечению безопасности чиновника.

Об аварии ABCnews сообщили представители полиции Меривилла и Департамента безопасности Теннесси, уточнив, что в инцидент был вовлечен офицер Джастин Браун и сотрудник дорожной службы штата. В заявлении полиции говорится, что именно оперативные действия очевидцев помогли спасти жизнь Брауна – они сразу оказали ему первую помощь. "Вы – настоящие герои", – отметил начальник полиции Тони Крисп в своем обращении.

Поддержка от спецслужб

В Секретной службе США подтвердили, что кортеж, который двигался во время аварии, действительно сопровождал вице-президента Вэнса. Представительница агентства Кэтрин Пирс отметила, что сам политик и другие "протектиз" не пострадали, но сотрудники службы безопасности внимательно следят за состоянием офицера. Она добавила, что их мысли – с пострадавшими и их семьями.

По данным правоохранителей, сразу после столкновения карета скорой, которая также ехала в составе кортежа, остановилась и оказала офицеру Брауну неотложную помощь. Мужчину срочно доставили в больницу в критическом состоянии, где на следующее утро он перенес операцию. Парамедики осмотрели также второго участника ДТП – сотрудника патрульной службы, однако он не нуждался в госпитализации.

Расследование и состояние пострадавшего

Следователи пока не раскрывают деталей о причинах аварии , но уточняют, что она произошла во время выполнения "операции по защите высокопоставленных лиц" с участием нескольких правоохранительных ведомств. Полиция Меривилла сообщает, что состояние офицера остается тяжелым, хотя медики отмечают положительную динамику после операции.

В городе, по словам местных журналистов, многие люди обсуждают инцидент и благодарят офицеров за службу – такая человеческая реакция, пожалуй, не удивляет, но все же добавляет немного тепла в непростую историю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса в субботу, 18 октября, попал под осколки 155-мм снаряда, преждевременно взорвавшегося во время мероприятия в честь 250-летия американской морской пехоты. Произошло это на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, осколки попали в мотоцикл и авто Калифорнийского дорожного патруля, который был привлечен к охране чиновника.

