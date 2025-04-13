Когда Пасха в Германии: дата в 2025 году и традиции

Пасха в Германии – это не только церковный праздник, но и период встреч в кругу семьи и интересных традиций. В 2025 году дата празднования совпадает у католиков и православных – 20 апреля.

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С этим праздником связано множество древних традиций, которые остаются актуальными и сегодня – от символического пасхального огня до детских поисков яиц в саду. OBOZ.UA рассказывает, как празднуют Пасху в Германии.

Сколько будут проходить пасхальные выходные в Германии

Официальное празднование Пасхи в Германии начнется еще с Великой пятницы (Karfreitag) – 18 апреля. Это государственный выходной, во время которого запрещены громкие развлечения и музыка, а во многих землях даже действует временный запрет на продажу алкоголя и публичных мероприятий.

Далее тоже идут праздничные дни:

20 апреля (воскресенье) – Пасха (Ostersonntag);

21 апреля (понедельник) – Пасхальный понедельник (Ostermontag), также официальный выходной во всех федеральных землях.

Таким образом, жители Германии получат минимум три выходных подряд, а с учетом возможного дополнительного отдыха накануне – и все четыре дня.

Как празднуют Пасху в Германии

Празднование Пасхи в Германии – это сочетание религиозных обрядов, родственных традиций и народных обычаев, передающихся из поколения в поколение. В канун праздника проходят ярмарки, где продают сувениры, изделия ручной работы, тематические украшения и вкусности. А во многих городках организуют парады или костюмированные действа для детей.

Страстная пятница (Karfreitag)

День глубокой скорби и молчания, посвященный распятию Иисуса Христа. В этот день не проходят концерты, дискотеки или публичные развлечения. В костелах совершаются спокойные богослужения, а верующие соблюдают внутреннюю тишину.

Пасхальная суббота (Karsamstag)

Это подготовительный день, когда семьи завершают подготовку к празднику. Вечером во многих регионах проходит освящение пасхального огня (Osterfeuer). Люди собираются у больших открытых очагов, которые символизируют победу света над тьмой и воскресением Христа.

Пасхальный кролик и другие символы праздника

Главным символом Пасхи в Германии Osterhase – кролик, который приносит детям разноцветные яйца и сладости. В домах заранее украшают жилища пасхальными ветками, венками, фигурками кроликов, цыплят и птичек. Именно кролик в немецкой традиции является вестником весны, новой жизни и плодородия.

Самое любимое детское развлечение – поиск яиц (Eiersuche). Взрослые хоронят пасхальные яйца и конфеты в доме или в саду, а дети ищут их утром в Пасхальное воскресенье. Эта традиция сопровождается весельем и сюрпризами, ведь часто вместе с яйцами прячут маленькие подарки.

Что готовят в Германии на Пасху

Пасхальный обед в Германии – особый момент семейного единения. К столу подают традиционные блюда, среди которых:

яйца-крашенки – символ новой жизни;

запеченный ягненок или мясо – как символ жертвы и искупления;

сладкая плетеная булка с изюмом (Osterzopf) – символ изобилия;

творожные и фруктовые десерты, пасхальные печенья и пироги.

Особое место занимает Пасхальный завтрак, часто состоящий из холодных закусок, хлеба, яиц, колбас, сыра и сладостей.

Многие немцы, даже не очень религиозные, в Пасхальное воскресенье посещают праздничную мессу в костеле. В некоторых общинах также проводят ночные или утренние службы со свечами, обладающими особой атмосферой.

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