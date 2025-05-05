'Коалиция не выполнила свою задачу': премьер Румынии подал в отставку из-за результатов первого тура выборов президента

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку 5 мая объявил об отставке и выходе из правящей коалиции Социал-демократической партии, которую он возглавляет. Это произошло после выигрыша в первом туре повторных президентских выборов националиста Джордже Симиона.

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Как передает Digi24, об этом стало известно по итогам заседания СДП. Сформированная в декабре правящая коалиция, как отметил Чолаку, должна была в том числе создать стабильное правительство и выдвинуть единого кандидата на пост президента.

"Одна из этих целей не была достигнута. Мы видели результаты голосования в воскресенье [4 мая]. Это означает, что правительственная коалиция не имеет легитимности, по крайней мере в этом составе. И я предложил своим коллегам выйти из нее, что, в свою очередь, приведет к моей отставке с поста премьер-министра", – заявил Чолаку.

Его партия решила не поддерживать публично ни одного из двух кандидатов, баллотирующихся во втором туре 18 мая. В этот день Симион, лидер "Альянса за объединение румын", будет бороться за кресло президента с центристом Никушором Даном, мэром Бухареста.

Третье место в первом туре выборов занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску.

Напомним, что выборы президента Румынии проходят повторно после того, как избирательный процесс 2024 года был аннулирован Конституционным судом страны.

Как писал OBOZ.UA:

– Джордже Симион в первом туре 4 мая набрал 40,96% голосов, а его оппонент Никушор Дан – 20,99%.

– По мнению аналитиков, победа на выборах в Румынии пророссийского кандидата Симиона может разрушить ее отношения с Украиной и Европой, а также изменить политический ландшафт внутри страны.

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