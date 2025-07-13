Из-за масштабного пожара в Аризоне доступ к Гранд-Каньону закрыт

Уже неделю продолжаются лесные пожары в Аризоне, США. Была объявлена эвакуация из Национального парка Гранд-Каньон, доступ туристам в парк заблокирован. По последним данным, пожар в Гранд-Каньоне "увеличился более чем в 10 раз менее чем за 24 часа".

Видео дня

Пожар в районе Драгон Браво пылает с 4 июля, его вызвала молния, отмечает ВВС. А молния 9 июля, которая попала вблизи озера Джейкоб, вызвала пожар, охвативший более 19 тысяч акров.

Именно из-за последнего был закрыт для посещения Северный край парка.

О жертвах стихийного бедствия еще не сообщали. Представители парка утверждают, что 67-летний турист умер в Большом каньоне из-за жары – мужчину из Техаса нашли без сознания на тропе Саут-Кайбаб ниже хребта Сидар, и попытки реанимировать его не увенчались успехом.

Общая площадь пожаров в Нацпарке охватила более 600 га. По состоянию на субботу пламя остается неконтролируемым и активно распространяется – местные чиновники говорят, что "до сих пор 0% огня локализовано".

По свидетельству спасателей, тушение пожаров осложняют сильный, порывистый ветер, жара и сухая растительность.

В соседнем Колорадо из-за нескольких пожаров, также вызванных молнией, эвакуировали всех посетителей и персонал из "Черного каньона" Национального парка Ганнисон.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года в округе Лос-Анджелес вспыхнул лесной пожар, из-за которого уже в начале текущего года десятки тысяч людей эвакуировались из региона.

А в Дубае, в районе Dubai Marina произошел масштабный пожар в 67-этажном жилом небоскребе Tiger Tower (Marina Pinnacle). Из-за огня, охватившего весь небоскреб, из здания эвакуировали 3820 жителей из 764 квартир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!