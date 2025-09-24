В Кении разгорелся скандал после того, как стало известно о попадании в плен к ВСУ кенийского спортсмена. Его обманом заставили подписать контракт с минобороны РФ. Правительство страны уже начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии.

Об этом сообщил в Facebook Центр противодействия дезинформации. По данным МИД Кении, речь может идти о нескольких гражданах этого государства, которые попали в плен. Их через мошеннические схемы перевезли в Россию и отправили на фронт.

Использование африканцев Кремлем

Это не первый случай, когда РФ привлекает африканцев к своим военным планам. Ранее стало известно о массовой вербовке женщин из Южной Африки на "работу" в особую экономическую зону "Алабуга". На самом деле их заставляли работать на производстве военных дронов, которыми Россия атакует украинские города.

Такие истории демонстрируют истинную сущность политики Москвы в отношении Африки. Под риторику "борьбы с колониализмом" Кремль воспроизводит колониальные практики, используя африканцев как дешевую рабочую силу и "пушечное мясо" для своей войны против Украины.

История кенийского атлета

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы 57 бригады взяли в плен гражданина Кении, которого заставили воевать на стороне РФ. Возле Волчанска пленным оказался легкоатлет Эванс, который получил от своего спортивного агента предложение посетить Санкт-Петербург. Поездку профинансировала Россия.

Под конец путешествия сопровождающее лицо предложило иностранцам остаться в РФ и "трудоустроиться". Эванс подписал документы, составленные на русском языке, которого он не знал. Так он фактически стал военнослужащим российской армии.

Последствия и реакция

Кенийские дипломаты сейчас изучают все факты. Расследование должно выяснить, действовали ли организованные группы посредников, которые продавали африканцев в распоряжение российского Минобороны. Для Найроби этот вопрос уже вышел за пределы скандала и стал проблемой национальной безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как РФ расширяет рекрутинг для производства дронов в странах Африки, Азии и Латинской Америки, используя особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане как центр программы. Молодым женщинам из бедных стран предлагают высокую зарплату и перспективы карьеры, но не сообщают, что речь идет о работе на производстве ударных беспилотников, которые применяют против Украины.

