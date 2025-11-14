'Исповедуют марксистские идеологии': у Трампа объявили войну движению 'антифа' по всему миру

Соединенные Штаты Америки в четверг, 13 ноября, объявили террористическими четыре группы движения "Антифа" в Германии, Италии и Греции. Вашингтон обвинил их в политическом насилии.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США. В ведомстве отметили, что будут лишать террористов финансирования и ресурсов по всему миру.

Госдеп США сообщил, что признал немецкую организацию Antifa Ost "специально определенной глобальной террористической организацией".

Аналогичный статус ведомство наложило на три другие группы движения "Антифа" в Греции и Италии, объяснив это выполнением "обязательства Трампа противостоять кампании политического насилия "антифа" (сокращенно от "антифашизм". – Ред.)".

"Группы, связанные с этим движением, исповедуют революционные анархистские или марксистские идеологии, в частности антиамериканизм, "антикапитализм" и антихристианство, используя их для подстрекательства и оправдания насильственных нападений в стране и за рубежом", – подчеркнули в Госдепе.

В ведомстве добавили, что намерены также признать эти четыре группы "иностранными террористическими организациями" с 20 ноября.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные инструменты для защиты нашей национальной и общественной безопасности и лишать финансирования и ресурсов террористов, включая нападения на другие группы "Антифа" по всему миру", – отметили в Госдепе.

Что предшествовало

Международное движение "Антифа" (от слова "антифашизм", – Ред.) объединяет левые и леворадикальные партии, общественные организации и автономные группы, борющиеся с неонацизмом и расизмом и выступающие против ультраправых. Движение не является однородным, некоторые группы могут прибегать к незаконным методам борьбы, среди которых и насильственные методы.

Дональд Трамп критиковал "антифу" еще во время своего первого президентского срока. О намерении поставить "Антифа" вне закона американский президент уже говорил летом 2019 года.

Трамп и его союзники-республиканцы обвинили сторонников "антифа" в разжигании политического насилия после убийства консервативного активиста Чарли Кирка и на фоне протестов против федеральных иммиграционных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая президент США Дональд Трамп заявил, что леворадикальная организация "Антифа" будет признана террористической. Трамп возложил ответственность на эту организацию за беспорядки в Миннеаполисе.

