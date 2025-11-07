Исчезли месяц назад: в ОАЭ убили российского криптомошенника с женой

В Объединенных Арабских Эмиратах найдены мертвыми российский криптомошенник Роман Новак и его жена. Они пропали без вести около месяца назад.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Супруги перестали выходить на связь еще в начале октября.

Последний раз телефоны Новака фиксировались в районе Кейптауна (Южно-Африканская Республика) 4 октября, после чего сигнал исчез. Родственники забили тревогу, и началось международное расследование.

Впоследствии правоохранители установили, что Новака и его жену похитили с целью получения выкупа. Когда преступники поняли, что денег не получат, они убили супругов.

По предварительным данным, к преступлению причастна группа граждан России. Их уже задержали, и в ближайшее время подозреваемых должны экстрадировать в Санкт-Петербург для проведения дальнейших следственных действий.

Роман Новак ранее неоднократно фигурировал в делах, связанных с криптомошенничеством. Его обвиняли в присвоении более 500 миллионов долларов, полученных от инвесторов якобы на развитие бизнеса. Новак часто представлялся членом совета директоров Telegram и даже "заместителем вице-президента" мессенджера Ильи Перекопского.

У пары остались несовершеннолетние дети.

